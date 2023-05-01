Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко отказался от участия в Театральной олимпиаде из-за россиян. Как оказалось, организаторы мероприятия скрыли факт участия представителей РФ.

Об этом заявили представители Театра Франка в Facebook.

Так, согласие на участие было подтверждено на фоне заявлений от организаторов, что Х Олимпиада будет без россиян в программе. Еще 19 января 2023 года от театра было отправлено еще одно письмо организаторам со своей позицией касательно россиян — никакие призывы к диалогу без политики не принимаются.

— Однако, недавно программа Олимпиады была дополнена спектаклем REX от Александрийского театра. Также в рамках мероприятия состоялся показ его кинофильма Петрополис с россиянином Антоном Шагиным, который поддерживает войну, — сообщается на странице киевского театра.

От такого сомнительного “соседства” в программе мероприятия украинские театралы отказались, но сосредоточат свои силы на подготовку в ряде других фестивалей в Европе.

Ранее художник Сергей Майдуков из Украинs отказался от престижной премии из-за россиянки. Речь идет о премии мира имени Эриха Марии Ремарка 2023 — украинец так и не поехал за наградой. Сначала он заявил, что приедет в следующий раз, а затем и вовсе отказался.