24 февраля российские депутаты будут танцевать на балу после заседания парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене. Это резонансное событие, поскольку бал всегда был скандальным, что беспокоило австрийцев, отмечает представитель украинской общины Австрии Андрей Кариоти.

В эфире телемарафона Единые новости Кариоти отметил, в этот раз бал был сознательно сделанный в день парламентской ассамблеи, дата которой также является днем полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Это будут танцы на костях с теми людьми, которые готовы денацифицировать Европу, которые сами являются наследниками этой идеологии. Австрия боится принимать неудобные решения — не давать визу им, не позволять такие балы в такую громкую дату. Они стараются не позволять людям повлиять на этот бал 24 числа и любыми способами пытаются оградить мероприятие от демонстрации, — сказал Андрей.

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Отмечает, демонстрация будет большой, поскольку ожидается более 10 тыс. украинцев, которые смогут приехать туда и высказаться против бала, против предоставления виз в будущем депутатам РФ и за то, чтобы признать Россию страной-террористом на парламентском уровне в Австрии.

Ранее мы писали о том, что Австрия подверглась резкой критике за выдачу виз, которые позволят попавшим под санкции российским законодателям присутствовать на венской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).