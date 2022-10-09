С начала полномасштабной войны в Украине на улицах нашей страны появилось множество патриотических муралов. В разных городах стены зданий украшают символы, которые появились за последние семь месяцев и значат для украинцев многое.
Уличные художники изображают украинских воинов, пса Патрона, государственные символы нашей страны и много другое.
Топ муралов, которые появились во время полномасштабной войны — смотрите в материале.
Смелый народ смелой страны
Такое изображение можно увидеть в городе Ровно, конкретнее — в ТЦ Злата Плаза. Автор рисунка Константин Качановский нарисовал героев, которые находятся среди нас, а также показал, что каждый человек на своем месте — уже герой.
На мурале мы можем увидеть врача, украинского защитника, пса Патрона, хлебороба, пожарного и ребенка.
Пес Патрон
Такое граффити можно увидеть в Киеве в парке Отрадный. Каждый украинец знает этого пса, который является талисманом службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Изобразили Патрона Виталий Гидеван и Елена Нойна.
Военный зашивает флаг Украины
В Оболонском районе Киева можно увидеть еще один патриотический мурал, автором которого является Александр Корбан.
Художник создал рисунок спустя месяц полномасштабной войны, когда неподалеку происходили бои за освобождение Бучи и Ирпеня.
Украина победит
Этот мурал создан командой Fullenko Muralles. Находится он в Хмельницком на улице Соборная.
По словам Fullenko Muralles, рисунок символизирует независимость и стойкость украинского народа, а также победу и любовь к родной земле.
Красавица терпеть не будет
Еще один мурал художника Константина Качановского в Ровно. Его можно увидеть, прогуливаясь по улице Соборная. По словам автора, это ответ на слова кровавого диктатора: Нравится — не нравится, терпи, мая красавица.
Конечно, это далеко не все муралы, которые украсили улицы Украины. За более чем семь месяцев полномасштабной войны с РФ патриотических рисунков появилось сотни.
Стоит отметить, что это прекрасное решение художников, поскольку это не только красиво, но и добавляет патриотизма.