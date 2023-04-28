Ландшафтный парк Добропарк — одно из туристических и красивых мест на Киевщине, куда хочется приезжать всей семьей, чтобы полюбоваться красивыми видами, сфотографироваться и просто отдохнуть на природе.

Сотни тюльпанов, лавандовые поля, пляж у озера, открытый бассейн летом — все это вы найдете в Добропарке.

Если не хотите провести теплые весенние дни дома, советуем посетить Добропарк в сезон тюльпанов и насладиться живописными просторами.

Когда цветут тюльпаны в Добропарке, где он находится, сколько стоит вход и как добраться до локации, узнавали Факты ICTV.

Когда цветут тюльпаны в Добропарке 2023

Четвертый сезон тюльпанов в Добропарке продлится с 27 апреля по 21 мая 2023 года.

В этот период расцветут 136 сортов тюльпанов, а это около 3 млн цветков. Кроме того, вместе с голландскими партнерами Добропарк разработал уникальный тюльпановый микс Украинское мужество, который символизирует несокрушимость, мужество и силу украинского народа.

Советуем посетить Добропарк до 21 мая, чтобы успеть полюбоваться красотой цветов и невероятной природой.

Где находится Добропарк: локация и как добраться

Адрес уникального парка: с. Мотыжин, Макаровский район (Житомирская трасса, 18 км от Киева).

Доехать до комплекса можно на собственном авто или воспользоваться общественным транспортом.

Если планируете добираться на общественном транспорте, то стоит доехать до станции метро Житомирская, а оттуда каждые 20 мин курсируют прямые автобусы для посетителей в направлении села Мотыжин.

Альтернативой является автобус №771: путь будет пролегать по Житомирской трассе Е-40, а поездка продлится около 30 мин.

Не трудно будет приехать и на собственном авто. Для этого нужно добраться до станции метро Житомирская, а оттуда мимо села Стоянка, Чайки, Мила, Мрия и Березовка, доехать до комплекса.

Рядом с центральным входом вы найдете большую парковку, где удобно оставлять свой транспорт.

Сколько стоит вход — цены 2023

Стоимость билета в Добропарк в 2023 году: