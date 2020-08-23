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После возвращения из Болгарии не нужна самоизоляция

23 августа, 17:02 Віталій Плахотний
После возвращения из Болгарии не нужна самоизоляция

Министерство здравоохранения 22 августа опубликовало обновленный список государств красной и зеленой зон.

Ситуация с коронавирусом в Черногории и Албании не улучшилась, поэтому страны оставляются в красном списке.

В то же время Болгария присоединилась к Турции, Египту и Хорватии в зеленом списке.

Как известно, каждый гражданин, прибывающий в Украину из красной зоны, обязан пробыть 14 дней на самоизоляции и зарегистрироваться в приложении Дій вдома.

Чтобы избежать самоизоляции, можно сделать ПЦР-тест, который должен показать отсутствие коронавируса в организме.

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Что такое приложение Дія вдома и как оно работает

Приложение Дія вдома направляет пуш-сообщения пользователям, которые в ответ должны прислать селфи, по которому сервис проверяет местонахождение человека.

Источник
Госпогранслужба
Теги
Болгарія , Коронавірус Covid-19
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