Киевский дизайнер Богдан Гдаль разработал новый шрифт для названия одной из станций столичного метро. Речь идет о локации Площадь Льва Толстого, которую могут переименовать в Площадь Украинских Героев.

По заявлению Богдана, такой шрифт поможет преобразить архитектурный стиль станции в украинский. Этому поспособствует дизайн букв и графические акценты.

Так, за основу он взял оригинальность некоторых букв и стиль начала XX века эпохи Нарбута и Кричевского.

Гдаль отнесся к этой идеи максимально серьезно. К примеру, буква Щ с хвостиком посредние — это историческая форма. К тому же, это частичная отсылка к нашему малому гербу Украины — Тризуб князя Владимира.

Известно, что у синей ветки метро есть свой шрифт с особым стилем. По заявлению Богдана, будущей станции Площади Украинских Героев он не подходит.

Архитектура в этой зале не имеет острых углов, и даже фонарики круглые, не говоря уже о мраморных арках.

Напомним, что в Киеве хотят переименовать пять станций метро. Изменить названия хотят для пяти остановок метрополитена — Дружбы народов, Площадь Льва Толстого, Берестейская, Минская и Героев Днепра.

В январе 2023 года киевляне уже проголосовали за новые названия для трех станций. Так, Площадь Льва Толстого могут переименовать в Площадь Украинских героев, Дружбы Народов — в Зверинецкую, а Проспект Правды — в Варшавскую.