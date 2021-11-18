Пять тачек украдены у FAVBET. Остались еще две

FAVBET продолжает промо с розыгрышем авто, поездок в Европу и ценных призов.

Крутые тачки, солнечное побережье и незабываемые эмоции. Это не описание рекламного ролика FAVBET или вашей любимой игры детства. Это результаты третьего этапа промо Угони тачку у FAVBET, который стартовал 13 сентября.

За это время мы узнали имена пяти владельцев Ford EcoSport, а еще 12 счастливчиков выиграли поездку в Европу на мировые спортивные события в рамках Favbet Experience.

Теперь в Киеве и Тернопольской области станет на пять Ford EcoSport больше. Михаил, Евгений и Дмитрий будут разъезжать по улицам столицы, а Михаил будет катать на новом автомобиле по живописной Галичине.

Розыгрыши проходят каждый вторник в прямом эфире на ютуб-канале FAVBET, где Женя Янович и звездные гости выбирают победителей.

Победители второго этапа турнира, который проходил летом во время Евро-2020, уже наслаждаются новенькими автомобилями. Главный приз Jaguar XE выиграл Игорь из Харькова. Во время звонка мужчина не сдерживал эмоций и признался, что впервые в жизни сумел выиграть в промо и сразу Jaguar XE.

Шесть победителей третьего этапа успели поддержать партнера FAVBET Динамо на выезде в Барселоне и насладиться Эль Классико. Трое победителей турнира впервые отправились за границу и сразу в Испанию.

За четыре дня в Каталонии ребята успели прогуляться по культовым местам Барселоны, попробовать национальную кухню, поддержать бело-синих на Камп Ноу и получить кучу впечатлений. И все это в компании актера комедийной студии Мамахохотала Олега Маслюка.

Компанию победителям, отправившимся на Эль Класико, составили юмористы ютуб-проекта Львы на джипе. Путешествие прошло максимально положительно и весело. Убедитесь в этом, просмотрев видео.

Масштабное промо от FAVBET стартовало весной этого года и проходит в три этапа. Последний этап продлится до начала декабря. Еженедельно будет разыгрываться куча ценных призов, путешествия на мировые спортивные события, Ford Ecosport, а в финале – Jaguar XE.