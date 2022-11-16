Климатические активисты в Австрии пытались уничтожить картину Густава Климта. Один из нарушителей облил работу черной маслянистой жидкостью, а другой приклеился к защитному стеклу полотна.

Таким образом свою позицию озвучили члены движения Letzte Generation Österreich (Последнее поколение Австрии). Они целились именно на картину 1915 года Смерть и жизнь в Музее Леопольда в Вене, и хотели заявить о протесте против использования их правительством ископаемого топлива.

К счастью, повредить картину не удалось — после обливания ее жидкостью один из охранников музея быстро оттолкнул мужчину, но другой успел приклеить руку к картине.

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????️EILT: Klimt’s “Tod und Leben” im Leopold Museum mit Öl überschüttet????️ Menschen der Letzten Generation haben heute im Leopold Museum das Klimt-Gemälde “Tod und Leben” mit Öl überschüttet. Neue Öl- und Gasbohrungen sind ein Todesurteil für die Menschheit. pic.twitter.com/4QKAklB9Af — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) November 15, 2022

Представители движения заявили, что они протестуют против бурения для нефти и газа, называя процесс смертным приговором обществу.

— Мы знали о проблеме 50 лет — мы должны действовать, иначе планета будет уничтожена, — заявил один из нарушителей в музее до задержания.

Полиция забрала активистов, а со стекла смыли черную жидкость.

Реставраторы музея позже заявили, что картина не пострадала, чего не скажешь о защитном стекле и стенах.

Директор музея Ханс-Петер Випплингер уже отреагировал на инцидент. Он заявил, что поддерживает опасения климатических активистов, но против привлечения внимания с помощью порчи искусства.

Подобные акции в последнее время становятся все популярнее — ранее экоактивисты Letzte Generation (Последнее поколение) облили картофельным пюре дорогостоящий шедевр Клода Моне из серии Стога. Инцидент произошел во дворце Барберини в Потсдаме (Германия).