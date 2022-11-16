Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Отдых

Облили черной жидкостью и приклеились к стеклу: экоактивисты атаковали картину Густава Климта в Австрии

16 ноября 2022, 09:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Екоактивісти

Климатические активисты в Австрии пытались уничтожить картину Густава Климта. Один из нарушителей облил работу черной маслянистой жидкостью, а другой приклеился к защитному стеклу полотна.

Таким образом свою позицию озвучили члены движения Letzte Generation Österreich (Последнее поколение Австрии). Они целились именно на картину 1915 года Смерть и жизнь в  Музее Леопольда в Вене, и хотели заявить о протесте против использования их правительством ископаемого топлива.

К счастью, повредить картину не удалось — после обливания ее жидкостью один из охранников музея быстро оттолкнул мужчину, но другой успел приклеить руку к картине.

Сейчас смотрят

Представители движения заявили, что они протестуют против бурения для нефти и газа, называя процесс смертным приговором обществу.

— Мы знали о проблеме 50 лет — мы должны действовать, иначе планета будет уничтожена, — заявил один из нарушителей в музее до задержания.

Полиция забрала активистов, а со стекла смыли черную жидкость.

Реставраторы музея позже заявили, что картина не пострадала, чего не скажешь о защитном стекле и стенах.

Директор музея Ханс-Петер Випплингер уже отреагировал на инцидент. Он заявил, что поддерживает опасения климатических активистов, но против привлечения внимания с помощью порчи искусства.

Подобные акции в последнее время становятся все популярнее — ранее экоактивисты Letzte Generation (Последнее поколение) облили картофельным пюре дорогостоящий шедевр Клода Моне из серии Стога. Инцидент произошел во дворце Барберини в Потсдаме (Германия).

Читайте также:
МузейЭко-активисты вылили суп на картину Ван Гога за $84 млн: все ради будущего

Теги
Мистецтво Музей
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь