Пандемия внесла изменения в условия проведения бесплатного концерта группы Океан Эльзы в честь 360-летия Львовского университета имени Ивана Франко. Теперь стало известно, что на мероприятие попадут те, кто имеет сертификат о вакцинации, или актуальный негативный тест на Covid-19. Информация об изменениях появилась на странице Океан Эльзы в Instagram.

Концерт состоится 18 сентября на площади перед университетом им. Франко, и понаблюдать за выступлением группы смогут те, кто на входе предъявят один из трех документов:

сертификат о вакцинации от Covid-19 (в распечатанном или электронном виде);

негативный тест на Covid-19, сделанный за 72 часа до мероприятия;

справку о получении первой дозы вакцины от Covid-19.

Сообщается, что у всех желающих появится возможность вакцинироваться прямо перед концертом — рядом с парком будут расположены мобильные пункты.

Дети и подростки до 18 лет могут посетить ивент без предоставления тестов или сертификатов.

Вакцинироваться на месте успеют все — пункты начнут свою работу с 18.00, а начало концерта запланировано на 20.00.

Пользователи Instagram моментально выразили свое отношение к изменениям:

Особенно смешно про тест за 72 часа, когда остались 1 сутки!

Молодцы! Если бы все организаторы массовых мероприятий придерживались таких правил, то мы б уже забыли о Covid-19!

ПЦР-тесты тогда должны быть бесплатными!

Все правильно сделали.

А как иммунитет сформировать успеть, если вакцинироваться перед концертом?

Правильное решение!

Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не просто так захотел поздравить университет — он имеет два высших образования, и одно из них было получено в стенах университета имени Франко.

А отец музыканта, Иван Вакарчук, был ректором ЛНУ им. Франко в течение 1990-2007 и 2010-2013 годов.