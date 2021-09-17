Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Отдых

На бесплатный концерт Океана Эльзы попадут не все: условия посещения

17 сентября, 11:57 Микола Олефіренко
На бесплатный концерт Океана Эльзы попадут не все: условия посещения

Пандемия внесла изменения в условия проведения бесплатного концерта группы Океан Эльзы в честь 360-летия Львовского университета имени Ивана Франко. Теперь стало известно, что на мероприятие попадут те, кто имеет сертификат о вакцинации, или актуальный негативный тест на Covid-19. Информация об изменениях появилась на странице Океан Эльзы в Instagram.

Концерт состоится 18 сентября на площади перед университетом им. Франко, и понаблюдать за выступлением группы смогут те, кто на входе предъявят один из трех документов:

  • сертификат о вакцинации от Covid-19 (в распечатанном или электронном виде);
  • негативный тест на Covid-19, сделанный за 72 часа до мероприятия;
  • справку о получении первой дозы вакцины от Covid-19.

Сообщается, что у всех желающих появится возможность вакцинироваться прямо перед концертом — рядом с парком будут расположены мобильные пункты.

Дети и подростки до 18 лет могут посетить ивент без предоставления тестов или сертификатов.

Вакцинироваться на месте успеют все — пункты начнут свою работу с 18.00, а начало концерта запланировано на 20.00.

Пользователи Instagram моментально выразили свое отношение к изменениям:

  • Особенно смешно про тест за 72 часа, когда остались 1 сутки!
  • Молодцы! Если бы все организаторы массовых мероприятий придерживались таких правил, то мы б уже забыли о Covid-19!
  • ПЦР-тесты тогда должны быть бесплатными!
  • Все правильно сделали.
  • А как иммунитет сформировать успеть, если вакцинироваться перед концертом?
  • Правильное решение!

Солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук не просто так захотел поздравить университет — он имеет два высших образования, и одно из них было получено в стенах университета имени Франко.

А отец музыканта, Иван Вакарчук, был ректором ЛНУ им. Франко в течение 1990-2007 и 2010-2013 годов.

Читайте также:

Город весны: Океан Эльзы и Один в каное выпустили совместную песню о Львове

Теги
Океан Ельзи , Святослав Вакарчук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка