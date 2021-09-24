Туристы, которые отдыхали в Карпатах осенью, навсегда влюбляются в эту сказочную атмосферу, а большинство из них считает осень идеальным временем для отпуска в горах.

Кроме этого, отдых осенью имеет немало преимуществ. В это время наконец проходит жара, на курортах гораздо меньше людей, а цены могут быть ниже, чем летом.

Куда можно поехать на отдых в Карпатах осенью — читайте в материале.

Озеро Синевир

Живописное озеро Синевир — одно из самых популярных туристических мест в Карпатах. Это самое глубокое высокогорное озеро в Украине занимает площадь около 6 га, а его глубина достигает 24 метров. Вода кристально чистая и прозрачная, но холодная.

Рядом находится Национальный парк Синевир. Прогуливаясь по нем, туристы могут с разных ракурсов полюбоваться жемчужиной Карпат, заказать обзорную экскурсию или просто отдохнуть на берегу озера в окружении невероятных пейзажей.

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Цены на жилье в Синевирской поляне

Ночь в двухместном номере с видом на горы здесь стоит в среднем 500-1 тыс. грн. Цены на аренду виллы и частного дома начинаются от 1 600 грн.

Яремче

Этот колоритный город расположен у реки Прут. Осенью Яремче привлекает туристов живописными пейзажами и демократичнымы ценами.

Сюда часто советуют приезжать людям с заболеваниями легких, потому что в воздухе много фитовеществ, которые благотворно влияют на дыхательную систему.

Здесь можно попробовать себя в верховой езде, покататься на подъемниках или объехать территорию на квадроциклах. Главными визитными карточками Яремче являются водопад Пробий и знаменитые Скалы Довбуша.

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Из Яремче можно заказать экскурсию на водопад Гук или гору Маковица. На ее склоне расположены сыроварни, где можно попробовать продукты из овечьего молока. Любители активного отдыха могут заказать подъем на Говерлу.

Цены на жилье в Яремче

Цены за ночь в бюджетном отеле начинаются от 400 грн за двоих. Стандартный двухместный номер в отеле с более высоким уровнем сервиса будет стоить от 1 тыс. грн.

Апартаменты здесь можно снять за 950-2 500 грн.

Буковель

Осенью Буковель становится еще популярнее, чем летом. Здесь можно покататься на обзорных подъемниках и посмотреть на великолепные пейзажи. Также на территории работают этнические парки.

В Буковеле каждый сможет найти занятие, которое ему по душе. Здесь можно покататься на квадроциклах и велосипедах, съездить на рыбалку, посетить SPA-центры и попробовать гуцульскую кухню.

На территории комплекса находится искусственное озеро Молодости у подножия гор, где можно отдохнуть.

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А прокатившись на подъемнике, можно проехаться на самом длинном троллее в Украине. Его длина составляет 1130 м.

Цены на жилье в Буковеле

Цены в осенний сезон значительно ниже, чем летом. Ночь в отеле на двоих обойдется от 600 грн.

Номера с доступом к SPA будут стоить от 1 200 грн в сутки. Обычно цена зависит от уровня обслуживания в отеле, включено ли питание в стоимость и от дополнительных услуг, которые предлагают.

Пилипец

Осенью этот известный горнолыжный курорт привлекает туристов так же, как и зимой. Здесь можно покататься на канатной дороге и полюбоваться живописными видами Боржавских долин.

Также можно организовать экскурсию на один из самых красивых водопадов Украины — Шипот.

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Цены на жилье в Пилипце

Цены на стандартный двухместный номер начинаются от 400 грн. Номер в отеле с более высоким уровнем сервиса будет стоить от 1 тыс. грн.

Термальные воды в Косино

Село Косонь расположено в Мукачевском районе. Оно приобрело популярность благодаря рекреационному курорту с термальными водами. На территории есть 8 бассейнов с водой из целебных источников разной температуры, соляная комната, венгерская баня и 7 саун. Термальная вода поднимается из скважины глубиной 1 190 м.

Здесь можно заказать SPA-процедуры, массаж и искупаться под нависшим с неба золотым краном здоровья, попробовать себя в гольфе и поесть закарпатские блюда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косино — Термальне ❤️ України (@kosino_termal)

Цены на жилье в Косино

Цены абонемента на посещение комплекса начинаются от 450 грн. Она зависит от количества часов, которые вы проведете на территории. Самый дорогой абонемент рассчитан на 40 часов и будет стоить 5 тыс. грн.

Цены на жилье зависят от уровня комфорта и местоположения относительно комплекса с термальными водами. В частном секторе цены начинаются от 700 грн в сутки. Можно арендовать номер как за демократичную цену (1-3 тыс. грн), так и в люкс-сегменте.