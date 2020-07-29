Фэнтези переносит в мир магии, волшебников, драконов, фей и сказочных эльфов. Противостояние добра и зла, эпичные сражения и колдовство – все это завораживает и не оставляет читателей равнодушными.

Что бы почитать из фэнтези – смотрите в материале Фактов ICTV. Мы подготовили подборку лучших книг, с которых можно начать знакомство с этим удивительным жанром.

Цикл книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг

В 90-е Джоан Роулинг придумала Гарри Поттера во время поездки в поезде. История о мальчике, который выжил, покорила мир, а сама Джоан стала мультимиллионером и вошла в рейтинг 100 величайших британцев от BBC.

Цикл романов о Гарри Поттере состоит из семи книг, на протяжении которых мальчик, наделенный волшебной силой, вместе со своими верными друзьями Роном и Гермионой борется с Темным Лордом, который жаждет бессмертия и собирается поработить магический мир. Романы переведены на 80 языков и поставили рекорд как самые продаваемые за всю мировую историю.

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Песнь льда и пламени Джорджа Мартина

Цикл Песнь льда и пламени будет интересен даже тем, кто смотрел Игру престолов. Книги Джорджа Мартина отличаются от сериалов. Писатель проделал титанический труд – читателю кажется, что он изучает историю реально существующего королевства Вестерос. Акцент в романах сделан на прорисовку характеров героев, политическую подоплеку и описание батальных сцен.

Это история коварства, предательства и кровавой борьбы за Железный трон и власть над Семью королевствами, в которой участвуют враждующие между собой знатные дома – Ланнистеры, Таргариены, Старки, Тиреллы. Песнь льда и пламени наполнена полетами на драконах, сражениями с Белыми ходоками и атмосферой приближающейся долгой зимы. Winter Is Coming!

Властелин колец Джона Толкина

Роман-эпопея Властелин Колец – настоящая классика фэнтези, которая вдохновила многих авторов на создание прекрасных произведений. Джон Толкин обрисовал яркими красками природу, географию и обитателей Средиземья, продуманно построил историю, обычаи, культуру коренного населения.

По сюжету Хоббит Фродо получает в дар от своего дядюшки золотое кольцо. Украшение наделено страшной силой – когда-то оно принадлежало темному магу Саурону, врагу вольных народов Средиземья. Фродо предстоит странствие к жерлу клокочущего вулкана, где он сможет уничтожить реликвию.

Сага о ведьмаке Анджея Сапковского

Книги польского писателя Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте создали целую субкультуру с компьютерными и настольными играми, квестами и фильмами. Произведения написаны настолько красочно и интересно, что читателю сложно оторваться.

События разворачиваются в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Главный герой Геральт наделен магическими способностями. Он путешествует по миру и за скромную плату уничтожает разную богомерзкую нечисть, защищает слабых и наказывает их обидчиков.

Тем, кто еще не знаком с фэнтези-вселенной Ведьмака, рекомендуем начать со сборника рассказов Последнее желание.

Хроники Нарнии Клайва Льюиса

Хроники Нарнии – это цикл из семи фэнтезийных повестей Клайва Льюиса, которые будут интересны и взрослым, и детям. Они учат добрым взаимоотношениям и формируют правильное мировоззрение.

Четверо ребят – Сьюзен, Питер, Эдмунд и Люси – с помощью магического шкафа попадают в волшебную страну. Здесь они встречают удивительных существ – фавнов, добряков бобров, кентавров. Согласно древнему пророчеству, путешественникам суждено свергнуть злую Белую Колдунью и стать правителями этих земель. Это светлая и веселая история, в которой добро обязательно победит зло.

Приключения Алисы в Стране чудес Льюиса Кэрролла

Совсем недетская книга с очень глубоким смыслом. Льюис Кэрролл затрагивает остросоциальные и животрепещущие темы. Каждый из нас, как и Алиса, порой не находит общего языка с окружающими и хочет последовать за Белым Кроликом и узнать, что находится на дне его норы. Как главная героиня сказки меняет рост, так и людям свойственно сжиматься и превращаться в ничто под воздействием обстоятельств.

История начинается с того, что Алиса отдыхает на берегу реки и видит странного Белого Кролика с часами. Девочка следует за ним и оказывается в Стране чудес. Здесь она повстречает Гусеницу, которая курит кальян, побывает на сумасшедшем чаепитии у Шляпника и Мартовского Зайца, а также послушает премудрости Чеширского Кота. Но что бы не происходило, в любой ситуации важно не терять голову!

Сумерки Стефани Майер

С серии романов современной американской писательницы Стефани Майер начался настоящий триумф жанра любовное фэнтези и массовое увлечение историями о вампирах.

Девяностолетний вампир Эдвард скрывается в образе старшеклассника. Он влюбляется в девушку с непростой судьбой Беллу. Это то самое первое трогательное чувство, важнее, которого, кажется, ничего нет. Стефани Майер создала красивую историю и лишний раз напомнила, какой сильной и пронзительной бывает любовь.

Ежегодно в мире выходит огромное количество новых книг. Читателю бывает непросто выбрать стоящее и интересное произведение. Смотрите топ-5 книжных новинок этого года, которые стоит почитать, в материале Фактов ICTV.