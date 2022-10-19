Казак убивает медведя-оккупанта: в Киеве открыли новый патриотический мурал

В Киеве на Подоле открыли новый мурал под названием Час змін 3: перемога. На нем казак отбивает голову русскому медведю-оккупанту.

Автор мурала – известный украинский художник-муралист Владимир Манжос. По его словам, это последняя картина из серии Час змін.

– В основе сюжета работы – сцена, где украинский казак побеждает захватчика-медведя, символизирующего российские имперские амбиции. Российский медведь захотел полакомиться украинским медом, но получил решительный ответный удар. Это метафорическая история, отражающая исторические события, выпавшие на долю нашего поколения.

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Это логическое завершение истории, которая развивалась в предыдущих двух работах: первая была посвящена Евромайдану, вторая — началу войны на востоке Украины. Эта работа – символ решимости украинцев в борьбе с врагом и надежда на нашу скорую победу, — отметил автор.

Это часть большого художественного проекта благотворительного фонда Сучасна Україна. В планах – создание подобных муралов в 22 европейских городах. Все будут оригинальными и совмещать два стиля — украинский и той страны, в которой он будет создан.

Цель — организовать центр украинской культуры в Европе и обратить внимание общества на то, что Россия пытается уничтожить не только народ Украины, но также ее культуру.