Его творчеством интересовался Пикассо: в Киеве покажут картины Петрицкого

В так называемом Шоколадном доме филиала Киевской картинной галереи к 100-летию представили выставку гениального украинского художника Анатоля Петрицкого. Работы художника – из коллекции Музея театрально-музыкального и киноискусства Украины.

Он отрицал банальность, а его сценическим костюмам и декорациям зрители аплодировали сразу, как только открывался театральный занавес! Альбом с театральными костюмами украинского художника был у Пикассо, а его яркость и сегодня впечатляет.

Украинский художник Анатолий Петрицкий придумывал костюмы и декорации к спектаклям, слушая музыку на граммофоне.

20-е годы прошлого века – это самый выразительный этап творчества мятежного мастера с непростым характером, художника, которого очень ценил Лесь Курбас. Именно в это время наши художники создали мощное направление украинского яркого авангарда, который впоследствии, к сожалению, сломала советская власть.

– Начну с того, что украинский авангард 20-х – это мощное художественное явление, которое ярко проявилось в театре. Анатолий Петрицкий интересен тем, что он чрезвычайно европейский и украинский одновременно. Он очень разнообразен, моден, — отметила главная хранительница Музея театрально-музыкального и киноискусства Украины Татьяна Руденко.

Петрицкий был подлинным соратником Курбаса. Речь идет о Молодом театре в 1918 году. Лесь хотел кардинально изменить украинский театр в сторону Европы, а Анатолий мог ему помочь.

Петрицкий много работал с цветом, формой и светом.

– В те годы, электрическое освещение только появилось, поэтому прожекторы в театре было чем-то новым. Петрицкий чувствовал, что театр является очень иллюзорным миром, то, что было на сцене, не должно быть настоящим, оно должно быть выразительным, должно цеплять зрителя, — добавила Татьяна Руденко.

В общем, от художника зависит 50% успеха спектакля, ведь на его плечах лежит то, как мы визуально увидим произведение. А это и декорации, и костюмы.

— В тогдашних СМИ писали, что Петрицкий был интересен, у него было бурное творчество. Часто писали, что художник сегодня превзошел режиссера. Это фиаско, но это в пользу Петрицкого говорят о том, что он был очень ярким и особенным, — отметила Татьяна.

Работы, представленные на выставке, из коллекции Музея театрально-музыкального и киноискусства Украины, а она насчитывает около 600 произведений (эскизы, костюмы, декорации). Датируются они в разные годы – с 1915-1962. За эти годы он попробовал свои силы в разных направлениях: авангард, конструктивизм, модернизм, соцреализм.