Российские оккупанты вывезли все ценные экспонаты из музеев Мариуполя. Среди украденных ценностей — оригинальные картины, и даже иконы, которые важны украинцам не в материальном плане.

В руки российских военных попали экспонаты из Музея краеведения и Художественного музея Мариуполя. О краже заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его данным, в городе было 7 оригинальных шедевров. По словам Андрющенко, передать эти экспонаты могла директор краеведческого музея Наталья Капусникова. Ей было известно месторасположение ценностей.

Наталью также обвиняют в создании ложной картины об уничтожении музея Азовом. По ее словам, она видела это своими глазами. Опровергнуть неправдивую информацию Капусниковой смогла руководитель Департамента культуры горсовета Диана Трима — она 15 марта была в музеях перед эвакуацией.

Российскими военными было украдено следующие ценности:

оригиналы трех картин Архипа Куинджи Красный закат, Осень, Эльбрус;

оригинал картины Ивана Айвазовского У берегов Кавказа;

два оригинала картины Николая Дубовского Море и Ночь на Балтийском море;

оригинал Григория Калмыкова А.И.Куинджи;

бюст Архипа Куинджи – работа скульптора Беклемышева;

три иконы: Иисус Христос Вседержитель, Богоматерь с младенцем, Иоанн Креститель.

Ранее шоумен Сергей Притула рассказал, как искусство пойдет на помощь ВСУ. Его фонд выставит на аукцион картине Цветы выросли возле четвертого блока 1990 года Марии Примаченко. Полученные средства пойдут на закупку оборудования для наших защитников. Саму картину Притуле передали коллекционеры, которые в мирное время ни за что бы не продали этот шедевр.