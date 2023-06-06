В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС ночью 6 июня в зоне подтопления оказалось около 80 населенных пунктов Херсонской области. Пострадали люди, животные, а также культурные учреждения, зоопарк и археологические памятники.

Так, в Новой Каховке затопило зоопарк Казкова діброва, где проживало около 300 животных. Спастись удалось только лебедям и уткам.

Погибли обезьяны, еноты, пони, камерунские козы, овцы, попугаи, осел, павлины, фазаны, сурки, шиншиллы и другие беззащитные животные.

Среди археологических памятников в зоне риска оказалось городище и крепость Тягинь времен Великого княжества Литовского, расположенное в селе Тягинка на берегу Днепра.

Археологические раскопки проводили также возле села Николаевка — оно попадает в зону возможного подтопления. На его территории — три скифских кургана.

В Союзе археологов Украины подчеркнули, что ужасные последствия пока не поддаются четкому расчету, однако очевидно, что в зоне риска оказались также и сотни памятников археологии и истории.

— Такие действия оккупантов являются очередной попыткой уничтожать украинскую идентичность, — написали они в Facebook.

В интернете уже также можно увидеть множество кадров из города Алешки. Там под угрозой разрушения может оказаться дом-музей Полины Райко. Сейчас вода пока что туда не дошла.

В эфире телемарафона Єдині новини министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сказал, что существенных угроз правобережной части нет.

— Зато на левобережье уже фиксируют затопление культурных институтов, в том числе библиотек, — добавил он.

В свою очередь специалист отдела мониторинга ситуации на оккупированных территориях Министерства культуры и информационной политики Сергей Немцев отмечает, что ситуация на правом и левом берегах Херсонской области разная.

Так, например, может быть затоплена Алешковская Сечь.

Зачем оккупанты взорвали дамбу и ждет ли украинцев экологическое бедствие — читайте в эксклюзивном материале Фактов ICTV.