Куда поехать на Новый год — вопрос, который традиционно мучает украинцев в декабре. Если с заграницей не складывается из-за карантинных ограничений или бюджет не позволяет, не расстраивайтесь.

Факты ICTV сделали подборку мест, куда можно отправится на Новый год в Украине, ведь в нашей стране есть множество географических точек, которые стоит посетить.

Как отпраздновать Новый год во Львове

И без того красивый Львов, накануне Нового года и вовсе перевоплощается в сказочный город. Многие планируют сюда поездку на праздники, однако учтите, что цены в эти дни куда выше, чем в другие даты. В этом городе можно начать праздновать возле Оперного театра, где обычно размещают главную елку и ярмарку.

Также можно устроить гастротур по самым известным заведениям Львова (учтите, что столики желательно бронировать заранее). Например: Криївка, Гасова лямпа, Підземелля, Трапезна ідей, Edison Pub, Мазох — кафе. Кроме того, можете посетить экскурсию и дегустацию пива во Львовском музее пивоварения. Цена на билеты демократичная — 150 грн.

Театр Заньковецкой накануне Нового года покажет Рождественскую ночь. Цены на билеты от 50 до 300 грн. Там же можно будет послушать Рождественский JAZZ. Стоит это от 270 до 640 грн.

Ну и какой Львов на рождественские праздники без органа. Во Львовском доме органной и камерной музыки оркестр Polyphonia сыграет программу Ночь перед рождеством. Цена билета всего 250 грн.

Необъяснимо, но факт: у многих рождественские праздники ассоциируются с серией фильмов о Гарри Поттере. Для фанов франшизы во львовском Довженко-центре сыграют программу Harry Potter – музыка из фильмов. Цена такого удовольствия — 250-620 грн.

Однако пока вы будете пребывать во Львове, то придется где-то обитать. Мы взяли ориентировочные даты на праздники: с 30 декабря по 3 января. Койка в хостеле будет стоить от 450 грн. Однако если вам захочется остановиться в отельном номере, то готовьтесь выложить от 2 тыс. грн. Кстати, в некоторых отелях ценник за ночь составляет более 5 тыс. грн, и это речь идет о комнатах класса стандарт и комфорт.

Также учтите, что в эти дни и такси подорожает, поэтому заранее ознакомьтесь со своим маршрутом по городу на общественном транспорте, если хотите сэкономить.

Как отметить Новый год в Одессе

Если у вас не хватает денег поехать в Одессу летом, то поезжайте туда зимой. Центр города к праздникам украшают, так что город напоминает сказку. Можно будет прогуляться стандартным маршрутом, а именно по улицам Дерибасовской, Успенской, Преображенской, Пушкинской, Приморском бульваром и Греческой площади. Все главные празднования ожидаются на центральной площади города — Думской.

Конечно, можно отправиться к морю на Ланжерон, на 16-ю или 8-ю станцию Фонтана. Однако стоит одеться тепло, запастись пледом и глинтвейном.

Если уже таки приехали в Одессу, то как не посетить Театр оперы и балета. Традиционно к Новому году там будут показывать Щелкунчика. Цена вопроса — от 100 до 750 грн. Также там можно будет посетить симфонический концерт Lords of the Sound. Grand Christmas.

А вот в Театре музыкальной комедии покажут Ночь перед Рождеством. Билеты будут стоить от 50 до 300 грн.

Ну и куда в Одессе без комедии и Масок. Если желаете поднять себе настроение, то отправляйтесь в Дом клоуна на спектакль И смех, и снег. Цена — от 100 до 320 грн.

Из бюджетных вариантов жилья — хостелы. Можно найти и за 200 грн, но больше всего вариантов по 300-400 грн. Также можно забронировать номер в гостинице — от 1 тыс. грн.

Квартиру получится арендовать от 400 грн. Варианты, которые ближе к центру и имеют неплохой ремонт — от 800 грн.

Как отпраздновать Новый год в Карпатах

В целом если поискать, то в горах можно отдохнуть на любую сумму. Тут скорее вопрос в том, с какой целью вы туда отправляетесь. Если просто прогуляться, подышать свежим воздухом и выпить глинтвейна, то это будет достаточно бюджетно. Однако если вы собрались кататься, то тут придется выложить кругленькую сумму.

Туристические места для горнолыжников – это Буковель, Славское, Яремче, Ворохта, Татаров, Захар Беркут, Плай, Драгобрат, Пилипец. Если будете выбирать гостиницу, то сразу смотрите на ее расположение к трассам, так как иногда они находятся очень далеко.

В плане гостиниц, то на рождественские праздники прайс, как правило, выше. Хостелы можно найти с ценником 300 грн за ночь. Самые дешевые гостиницы — 400-800 грн за ночь, в зависимости от курорта. Если вам захочется попариться в сауне после лыж, то такие отели будут стоить 1 500-2 500 грн за ночь.

На сайте Буковель уже есть расценка билетов на подъемники (ski-пассы): в новогодние праздники с 1 по 6 января — на два дня подряд — 2 650 грн, на три дня подряд — 2 900 грн (если это три разных дня на выбор на протяжении недели, получится дороже — 3 300 грн), на пять дней подряд — 4 600 грн (на выбор – 5 150 грн).

Стоимость одного дня аренды лыж и сноуборда – от 180 до 590 грн.

Одно из самых популярных различений зимой в Карпатах — это чаны. Стоимость у них разная, но, как правило, колеблется от 1 500 до 2 000 грн.

Средний чек в заведениях общепита на одного человека — 250-300 грн.

Как отпраздновать Новый год в Киеве

Пожалуй, многим с самого начала захочется посмотреть на главную праздничную елку страны, которую размещают на Софийской площади в столице.

В Киеве будет проходить множество мероприятий. Во Дворце Спорта покажут Щелкунчика в 3D. Цены на билеты — от 650 до 2 400 грн.

С 25 декабря по 3 января во Дворце Украина в Киеве состоится новогоднее эстрадно-цирковое шоу Новая Снежная Королева. Стоимость билетов стартует от 150 грн.

Художественный проект ARTSpace Киевского планетария покажет новогоднюю 3D сказку – мюзикл для всей семьи Алиса в стране Нового года. Ценник также демократичный — от 300 грн.

В концерт-холле ВДНХ будет работать Резиденция Санты. Стоимость входа — 290 грн. Однако есть возможность получить скидку в 10%. Нужно всего лишь расплатиться банковской картой от MasterCard. Кстати, в этом году обещаются целый ряд фантастических перфомансов от помощников Санты — эльфов.

Это только несколько примеров, а в целом в каждом культурном пространстве готовят свои шоу к Новому году.

Жить в Киеве можно в хостеле. По городу их много, а стоит это от 250 грн за ночь. Подальше от центра можно найти гостиницы, номера в которых будут стоить от 400 грн. Однако средний ценник гостиниц ближе к центру — 600-1 200 грн за номер стандарт.

Апартаменты также есть разные. Те, что подальше от центра и с ремонтом похуже, — от 600 грн, а там, где поближе и обстановка получше, — от 900 грн за ночь.