Украинская Дія завоевала сердца в США — многие возможности сервиса могут звучать как фантастика для жителей Америки.

Об этом заявила администратор Агентства международного развития США Саманта Пауэр во время выступления Минцифры в Вашингтоне.

— Представьте, почти все, что вам нужно от вашего правительства, вы можете получить через телефон или браузер. Хотите получить доступ к своему паспорту для пересечения границы, подать заявку на разрешение на строительство, зарегистрировать нового ребенка или новый бизнес? Все это можно сделать в Дії, — заявила Пауэр.

Чиновница уверена, что сервис поможет бороться с коррупцией, а государству быстро реагировать на кризисные ситуации. Саманта поблагодарила Украину “за инвестицию в цифровую трансформацию 8 лет назад”.

На сегодняшний день 19 млн украинцев используют Дію, которая предоставляет около 120 государственных услуг.

С 23 мая в Дії можно обменять водительские права. Это полезная функция, если пластиковый документ потерялся, испортился, или водитель сменил паспортные данные и пол. Можно как заказать пластиковую карточку, так и обновить электронный документ. Для этого подается заявка и оплачивается услуга в течение 10 минут.