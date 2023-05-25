Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Звучит как фантастика: как в Вашингтоне оценили работу Дії

25 мая 2023, 10:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

Украинская Дія завоевала сердца в США — многие возможности сервиса могут звучать как фантастика для жителей Америки.

Об этом заявила администратор Агентства международного развития США Саманта Пауэр во время выступления Минцифры в Вашингтоне.

— Представьте, почти все, что вам нужно от вашего правительства, вы можете получить через телефон или браузер. Хотите получить доступ к своему паспорту для пересечения границы, подать заявку на разрешение на строительство, зарегистрировать нового ребенка или новый бизнес? Все это можно сделать в Дії, — заявила Пауэр.

Чиновница уверена, что сервис поможет бороться с коррупцией, а государству быстро реагировать на кризисные ситуации. Саманта поблагодарила Украину “за инвестицию в цифровую трансформацию 8 лет назад”.

На сегодняшний день 19 млн украинцев используют Дію, которая предоставляет около 120 государственных услуг.

С 23 мая в Дії можно обменять водительские права. Это полезная функция, если пластиковый документ потерялся, испортился, или водитель сменил паспортные данные и пол. Можно как заказать пластиковую карточку, так и обновить электронный документ. Для этого подается заявка и оплачивается услуга в течение 10 минут.

Читайте также:
Мстислав БанікВ Минцифры заявили, возможны ли выборы в Украине через Дію

Источник
Голос Америки
Теги
Приложение Дія США Украина
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь