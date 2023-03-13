Компания Lesser Evil Games создала видеоигру Death from Above, где нужно с помощью дрона уничтожать российских оккупантов. Проект станет доступным немного позже в библиотеке Steam.

Разработчиком игры является компания Lesser Evil Games, в которой есть сотрудники из Германии, Португалии, Казахстана, Польши и Украины. В планах было создание игры-симулятора, чтобы каждый желающий смог ощутить все тонкости управления дроном для уничтожения живой силы врага.

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С продажи игры небольшая команда создателей надеется собрать средства для благотворительных организаций. Даже после выхода проекта его будут и дальше поддерживать, совершенствуя и прислушиваясь к просьбам игроков.

Что касается геймплея, пользователям нужно будет искать транспорт и места дислокации врага, патрулировать места и даже возвращать краденные вещи — к примеру, стиральные машинки.

30% выручки будут распределять между фондами Повернись живим и Армія дронів. Но как только проект окупится, на благотврительность будут отдавать 70% средств.

Впрочем, даже разработчикам игр из Украины мешают россияне — недавно российские фанаты S.T.A.L.K.E.R. выставили ультиматум компании GSC Game World. Они требуют от украинских разработчиков извинений, а также локализации на русском.