Пользователи сети начали массово жаловаться на проблемы в работе социальной сети Instagram.

Больше всего пользователи негодуют из-за плохой работы приложения. Также наблюдаются проблемы и на web-версии сервиса. Сбои в Instagram фиксируют по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Также около 21:40 люди начали жаловаться на плохую работу Facebook. Чаще всего у пользователей не получается воспользоваться приложением, проблемы наблюдаются и на web-версии сайта. У 15% не получается даже авторизоваться на сайте.

Ну и традиционно WhatsApp отказывается нормально работать вслед за Instagram и Facebook. У некоторых не отправляются сообщения, а у других приложение и вовсе не загружается.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Германии, Великобритании, Франции. В Украине также множество пользователей не может воспользоваться приложениями из-за сбоя в их работе.

Пока эта троица соцсетей лежит и мирно отдыхает в пятничный вечер, шутники из Twitter не дремлют, а строчат новые шутки о втором за неделю сбое.

Реакция сети на сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp:

Добро пожаловать в Twitter всем, кто зашел проверить это реально снова прилег Instagram или просто тупит интернет.

Instagram опять.

Почему как только я выкладываю новые фото в Instagram он умирает?

Бедный Instagram, совсем калекой становится в октября. Дважды на те же грабли.

Там Instagram и Facebook решили на бис исполнить.