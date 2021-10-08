Пользователи сети начали массово жаловаться на проблемы в работе социальной сети Instagram.
Больше всего пользователи негодуют из-за плохой работы приложения. Также наблюдаются проблемы и на web-версии сервиса. Сбои в Instagram фиксируют по всему миру.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.
Также около 21:40 люди начали жаловаться на плохую работу Facebook. Чаще всего у пользователей не получается воспользоваться приложением, проблемы наблюдаются и на web-версии сайта. У 15% не получается даже авторизоваться на сайте.
Ну и традиционно WhatsApp отказывается нормально работать вслед за Instagram и Facebook. У некоторых не отправляются сообщения, а у других приложение и вовсе не загружается.
Больше всего жалоб поступило от пользователей из США, Германии, Великобритании, Франции. В Украине также множество пользователей не может воспользоваться приложениями из-за сбоя в их работе.
Пока эта троица соцсетей лежит и мирно отдыхает в пятничный вечер, шутники из Twitter не дремлют, а строчат новые шутки о втором за неделю сбое.
Реакция сети на сбой в Instagram, Facebook и WhatsApp:
- Добро пожаловать в Twitter всем, кто зашел проверить это реально снова прилег Instagram или просто тупит интернет.
- Instagram опять.
- Почему как только я выкладываю новые фото в Instagram он умирает?
- Бедный Instagram, совсем калекой становится в октября. Дважды на те же грабли.
- Там Instagram и Facebook решили на бис исполнить.
- Опять Facebook лежит. Ушел на PornHub.