Россия признала корпорацию Meta террористической организацией. Компания Марка Цукерберга владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp.

Впрочем, предпосылки к этом уже были — еще 21 марта Тверский суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Все из-за того, что Facebook якобы разрешил украинцам призывать к насилию против военных из России. Также сервис обвинили в ограничении доступа к пропагандистким каналам — Sputnik и Russia Today.

С тех пор соцсети Facebook и Instagram под запретом для жителей страны-агрессора. Правда, многие законы не воспринимают всьерьез и используют VPN для обхода ограничений со стороны интернет-провайдеров.

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Впрочем, власти РФ сделали исключение для популярного мессенджера WhatsApp — по их мнению, сервис не используется для распространения публичной информации.

Правда, в Meta пока никак не отреагировали на решение России. Вполне возможно, что реакции от корпорации Цукерберга власти РФ не дождутся.

Впрочем, американские компании тоже не сидят без дела — недавно компания Apple удалила из App Store приложения российских сервисов VK и Mail.Ru, сделав их недоступными для пользователей во всем мире. Все из-за санкций со стороны Великобритании — ограничения касаются российских олигархов, владеющими акциями этих компаний.