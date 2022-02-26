Социальная сеть Instagram начала маркировать пропагандистские российские медиа, несущие пропаганду и ложь.

Соответствующие страницы российских ресурсов обозначаются как СМИ, которым руководит Россия.

— Instagram считает, что этот издатель может полностью или частично находиться под контролем государства.

Такие метки могут увидеть пользователи известной социальной сети в мобильной версии.

Среди пропагандистских СМИ, у которых есть метки — известные интернет-издания и развлекательные шоу:

РИА Новости,

Вечерний Ургант,

Россия Today;

ТАСС.

Факты ICTV также собрали список приспешников Владимира Путина, которые активизировались на информационном фронте и за рубли готовы поддерживать убийства украинцев и вторжение оккупантов в нашу страну.

С российскими медийными персонами, поддержавшими вторжение России в Украину и войну на нашей земле, вы можете ознакомиться в нашем материале.