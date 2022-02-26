Социальная сеть Instagram начала маркировать пропагандистские российские медиа, несущие пропаганду и ложь.
Соответствующие страницы российских ресурсов обозначаются как СМИ, которым руководит Россия.
— Instagram считает, что этот издатель может полностью или частично находиться под контролем государства.
Такие метки могут увидеть пользователи известной социальной сети в мобильной версии.
Среди пропагандистских СМИ, у которых есть метки — известные интернет-издания и развлекательные шоу:
- РИА Новости,
- Вечерний Ургант,
- Россия Today;
- ТАСС.
Факты ICTV также собрали список приспешников Владимира Путина, которые активизировались на информационном фронте и за рубли готовы поддерживать убийства украинцев и вторжение оккупантов в нашу страну.
С российскими медийными персонами, поддержавшими вторжение России в Украину и войну на нашей земле, вы можете ознакомиться в нашем материале.