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СМИ, которыми управляет Россия: Instagram начал маркировать пропагандистские ресурсы

26 февраля 2022, 20:28
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Instagram
Источник: Depositphotos

Социальная сеть Instagram начала маркировать пропагандистские российские медиа, несущие пропаганду и ложь.

Соответствующие страницы российских ресурсов обозначаются как СМИ, которым руководит Россия.

— Instagram считает, что этот издатель может полностью или частично находиться под контролем государства.

Такие метки могут увидеть пользователи известной социальной сети в мобильной версии.

Среди пропагандистских СМИ, у которых есть метки — известные интернет-издания и развлекательные шоу:

  • РИА Новости,
  • Вечерний Ургант,
  • Россия Today;
  • ТАСС.

Факты ICTV также собрали список приспешников Владимира Путина, которые активизировались на информационном фронте и за рубли готовы поддерживать убийства украинцев и вторжение оккупантов в нашу страну.

С российскими медийными персонами, поддержавшими вторжение России в Украину и войну на нашей земле, вы можете ознакомиться в нашем материале.

Теги
Instagram , Війна в Україні , Пропаганда Росії , Російська агресія , Российская пропаганда
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