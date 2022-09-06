Соцсеть Instagram оштрафовали на $402 млн за обработку данных подростков в ЕС. Расследование велось более двух лет, и теперь оглашен приговор.

По данным дела, Instagram позволял подросткам 13-17 лет создавать бизнес-аккаунты на платформе — изменения в учетной записи открывают доступ к контактной информации. Другими словами, подробности о детях были открытыми для всех пользователей.

Переход на бизнес-аккаунт позволял получить больше статистики о странице — переходах, вовлеченных пользователях и так далее. Instagram также якобы сделал учетные записи некоторых молодых пользователей общедоступными по умолчанию.

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Это уже третий штраф для Meta от Комиссии по защите данных Ирландии — ранее корпорацию Марка Цукерберга оштрафовали на $267 млн за проблемы с WhatsApp — тогда мессенджер не предупреждал пользователей о сборе данных.

Представители Instagram заявили, что соцсеть автоматически делает закрытыми аккаунты пользователей до 18 лет. Также взрослые не могут писать личные сообщения детям в сервисе, а также комментировать их публикации.

Ранее стало известно, что приложения Facebook и Instagram используют собственные встроенные браузеры для отслеживания пользователей. Речь идет об открытии ссылок в социальных сетях — таким образом сервисы узнают больше информации о пользователе. Эксперты уверены, что в список могут попасть и номера кредитных карт.