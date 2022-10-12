Ночью с 11 на 12 октября в соцсети Facebook случился масштабный сбой — сервис временно удалил десятки и сотни тысяч подписчиков на страницы украинских политиков, блогеров и других медийных личностей.

Во всех случаях заветные показатели опустились до 10 тыс. человек. К примеру, у советника ОП Алексея Арестовича количество подписчиков упало с 880 тыс. до 10 тыс.

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Аналогично произошло со страницами других чиновников и медийных личностей — Геннадия Корбана, Юрия Романенко, Андрея Богдана, Гео Лероса, Михаила Подоляка и других. Даже у президента Украины Владимира Зеленского было до 10 тыс. подписчиков, хотя на выходных число превышало отметку в 3 млн.

Известно, что проблема коснулась и самого создателя Meta, Facebook и Instagram Марка Цукерберга. Вместо 120 млн подписчиков красовалось число в 10 тыс. Правда, проблему уже решили, и показатели вернулись к норме.

Пока компания Meta не прокомментировала баг, который исказил статистику страниц.

Подобная новость удивила пользователей одной из самых больших соцсетей в мире, и некоторые пользователи начали подшучивать.

Реакция сети на сбой в Facebook — далее в материале.

Пользователи сервиса уверены, что наши блогеры и медийные личности испытали настоящий стресс, когда проснулись утром и увидели количество подписчиков.

— У так называемых лидеров мысли будет стресс. Потому что за ночь у всех пропали подписчики — их количество теперь 9 с копейками. И так у всех, — считает Василий Крутчак.

Другие пользователи высмеяли ничтожность проблемы на фоне войны с РФ и возможным ядерным террактом.

— Ей, украинцы! Путин на вас ядерную бомбу сбросит… — Ну ок, пошли на Щекавицу. — Украинцы, Цукерберг у вас подписчиков забрал. — Ну все, конец света наступил, — считает пользователь сети Дмитрий Золотухин.

Впрочем, некоторые надеяться, что исчезновения не закончатся только на подписчиках, и совсем скоро исчезнуть нежелательные соседи.

— Утром исчезли подписчики, потом пропал свет. Когда исчезнет ру**я? — задаются вопросом Facebook-юзеры.

Пользователи также не исключают, что это обычная чистка от фейковых аккаунтов.

Многие пользователи Facebook не интересовались количеством подписчиков на страницы украинских чиновников и блогеров, но на фоне бага знаменитости начали жаловаться на проблемы, указывая на реальные цифры фоловеров.

— Зато теперь мы точно знаем, сколько у кого было подписчиков до того, как их подчистил Цукерберг, — делятся своими впечателениями пользователи.

Некоторым такие изменения явно по душе — количество подписчиков возросло из-за бага.

— Марк, ну что за приколы? У меня тоже стояло 9900 фоловеров. Хотя до этого было 2800, — смеется Роман Мединский.

Впрочем, проблем у соцсети хватает и без исчезновения подписчиков — недавно Facebook предупредил пользователей о возможных утечках данных. Все из-за вирусных приложений, которые заполонили Google Play и App Store.