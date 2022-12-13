Основателя крупнейшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали на Багамах. Об этом заявил генеральный прокурор страны.

Он предстанет перед судом уже 13 декабря.

По заявлениям полиции, основателя биржи арестовали за финансовые преступления против США и Багам.

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Напомним, что в прошлом месяце FTX подала заявление о банкротстве — на фоне этого клиенты не могли вывести свои активы, которые были вложены в площадку.

Так, биржа задолжала 50 крупным кредиторам почти $3,1 млрд. До сих пор неясно, кто сможет получить свои деньги назад. Аналитики считают, что активы вернут малой части клиентов.

FTX позволяла клиентам обменивать обычные деньги на криптовалюту и уже давно стала одной их самых крупных площадок в этом сегменте.

Что касается ее основателя, то Бэнкмана-Фрида когда-то считали молодой версией легендарного американского инвестора Уоррена Баффета — его капитал оценивался в более чем $15 млрд.

Ажиотаж вокруг биржи привлек внимание не только криптоэкспертов, но и режиссеров — создатели Мстителей хотят снять фильм об FTX. Так, работу будут снимать Джо и Энтони Руссо — они отвечали за Мстителей: Война бесконечности и Мстителей: Финал. Сериал будет состоять из восьми частей.