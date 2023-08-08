Глава Meta Марк Цукерберг выбрал дату для поединка с Илоном Маском. Миллиардер предложил запланировать событие на 26 августа.

Об этом он заявил в своей новой соцсети под названием Threads, которая стала полноценным конкурентом для Twitter Илона Маска.

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— Я готов. Предложил запланировать бой на 26 августа, когда он впервые бросил вызов, но он не подтвердил. Не особо переживаю и надеюсь, — заявил Цукерберг.

Глава соцсети ответил на слова Маска о тренировках во время работы. Ранее глава Tesla добавил, что бой будет транслироваться на X, а вырученные с него средства будут направлены на помощь ветеранам. Каким именно солдатам будут переданы средства — неизвестно. Маск также добавил, что у него нет времени на занятия в зале, поэтому он поднимает гантели во время работы.

Напомним, что Маск бросил вызов Цукербергу — бизнесмены согласились провести бой в Лас-Вегасе в октагоне и уже на полном серьезе готовятся к событию. Миллиардеры наняли звездных тренеров, которые добились успехов в поединках.