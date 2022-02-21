Социальная сеть 45-го президента США Дональда Трампа Truth Social появилась в App Store. Дата запуска, 21 февраля, выбрана не случайно, поскольку сегодня в Америке отмечают Президентский день.

Некоторые пользователи, которые скачали социальную сеть, сообщают, что у них возникают проблемы с ее использованием — Из-за большого спроса мы поместили вас в наш список ожидания.

Генеральный директор Trump Media and Technology Group (TMTG) — компании, стоящей за Truth Social Девин Нуньес заявил, что приложение будет полностью готово к концу марта.

— Я думаю, что к концу марта мы будем полностью функционировать, по крайней мере, в Соединенных Штатах, — сказал он.

Скриншоты приложения Truth Social показывают, что оно очень похоже на Twitter .

Ранее мы писали, что Truth Social — некая альтернатива Twitter и предлагает функции, позволяющие следить за другими людьми, делиться фотографиями, оставлять короткие сообщения, а также отслеживать злободневные темы. Сами мини-послания будут называться “правда”.

Напомним, что в октябре 2021 года стало известно, что Дональд Трамп собирается запустить собственную соцсеть, которая позволит ему вновь делиться своими мыслями. Пока что у политика такой возможности нет, поскольку его аккаунты в Facebook и Twitter были заблокированы после событий 6 января 2021 года.

Тогда Трамп опубликовал пост, который расценили как призыв к штурму Конгресса.