Компания Apple закрыла лазейку в iPhone для обхода запрета на использование карты Мир. Так, с помощью хитростей жители РФ могли пользоваться сервисом на фоне экономических санкций.

— Компания Apple уведомила НСПК (Национальную систему платежных карт России) о прекращении поддержки карт Мир в платежном сервисе Apple Pay, — сообщается на сайте системы Мир.

Также известно, что уже добавленные карты платежной системы Мир в Apple Pay перестанут работать в ближайшие несколько дней. Примечательно, что Apple впервые добавила поддержку этих карт еще в прошлом году.

Корпорация Google также не желает работать с системой Мир на фоне санкций. Поисковик приостановил разработку поддержки этих карт сервисом Google Pay — аналогом Apple Pay для смартфонов на Android.

Впрочем, для жителей России ничего не значат слова о запретах использования — с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло количество краж цифрового контента. На территории страны-агрессора начали активно пользоваться торрент-трекерами, откуда можно незаконно скачать фильмы, сериалы, музыку, программы для компьютеров и многое другое.