В Одессе полицейские сообщили о подозрении в коллаборационизме пророссийски настроенной “блогерше”. 32-летняя пропагандистка поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, распространяя соответствующие посты в TikTok и Telegram.
Так, она призвала президента страны-агрессора Владимира Путина активнее бомбардировать территорию нашей страны, а также говорила, что необходимо отомстить за Крымский мост.
Пророссийски настроенная женщина подчеркивала, что готова любой ценой заплатить за русский мир, а также, пренебрежительно говорила об украинцах.
— При наличии достаточных доказательств, которые правоохранители собрали в ходе досудебного расследования, следователи под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигурантке о подозрении в коллаборационой деятельности, что предусмотрено ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о публичных призывах гражданином Украины к поддержке решений и действий государства-агрессора, — сообщила начальница сектора дознания отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Марина Трофимова.