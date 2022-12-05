В Одессе полицейские сообщили о подозрении в коллаборационизме пророссийски настроенной “блогерше”. 32-летняя пропагандистка поддерживала и оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, распространяя соответствующие посты в TikTok и Telegram.

Так, она призвала президента страны-агрессора Владимира Путина активнее бомбардировать территорию нашей страны, а также говорила, что необходимо отомстить за Крымский мост.

Пророссийски настроенная женщина подчеркивала, что готова любой ценой заплатить за русский мир, а также, пренебрежительно говорила об украинцах.

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