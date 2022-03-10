Интернет-провайдер Triolan временно не предоставляет доступ к сети. Так, пользователи сообщают об отсутствии услуг в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Суммах, Белой Церкви и других городах.

— Уважаемые пользователи. Информируем о том, что сейчас наблюдается частичное или полное отсутствие доступа к сети. Занимаемся восстановлением, — сообщил интернет-провайдер.

Также в Triolan добавили, что сейчас враг пытается не только уничтожить наши дома и инфраструктуру, но и информационные сети. Сейчас инженерная служба и эксперты по безопасности работают над устранением проблем, поэтому предоставление услуг провайдер вынужден приостановить.

— Мы стараемся поскорее остановить злоумышленников и возобновить работу сети на всех территориях, — заявили в Triolan.

Напомним, что сейчас в Украине работает беспроводный интернет благодаря мобильным операторам. С помощью смартфона также можно смотреть и телевидение — такую функцию предоставила Минцифра вместе с Megogo. Это поможет бороться с пропагандой агрессора и блокировкой телевидения.

Также рекомендуется включить сигнал воздушной тревоги в приложении Київ Цифровий. Система будет автоматически оповещать о том, что нужно срочно переместиться в убежище.