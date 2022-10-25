Президент Киевстар Александр Комаров рассказал о сложностях, с которыми столкнулся мобильный оператор на восьмом месяце войны. Так, в начале октября был пик нагрузки, а оборудование на недавно освобожденных территориях оказывается уничтоженным.

Подробностями Комаров поделился в Facebook.

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Так, во время ракетных обстрелов Украины 10 октября, Киевстар обработал рекордное количество трафика — 1 110 килоЕргланг.

– Если на человеческом языке, то суммарная продолжительность телефонных разговоров на нашей сети в этот время составила более 67 млн минут, — заявил Александр.

Так, по словам президента компании, 93% сетей в Украине работает в обычно-военном режиме. Остальные 7% находятся на временно оккупированных территориях.

Топ-менеджер заявил, что практически все объекты сети на недавно освобожденных территориях являются уничтоженными. Но сейчас активно производятся восстановления станций для возобновления связи на этих территориях.

Также Киевстар сейчас готовится к работе в режиме массового отключения электроэнергии.

— Делаем все от нас зависящее, но понимаем, что таких превентивных мер хватит на поддержание до 20% сети в крупных городах и областных центрах в условиях полного долгосрочного обесточивания, — заявил Комаров.

Ранее эксперты рассказали, будет ли работать мобильная связь без электричества. По словам экспертов, связи не страшны отключения, ведь почти все базовые станции оснащены резервными источниками питания.