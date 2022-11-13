Аналитическая компания Nansen утверждает, что примерно $662 млн в токенах тайным образом утекли с международных бирж FTX и США. Криптомагната Сэма Бенкмана-Фрида допросила полиция Багам в субботу, 12 ноября.

Власти пытаются разгадать, что привело к упадку FTX и ее дочерних компаний. Поэтому Бенкман-Фрид был допрошен, также в США его проверяет Комиссия по ценным бумагам и биржам относительно того, нарушил ли он правила в отношении ценных бумаг.

По словам аналитиков, токены на сумму около $662 млн таинственным образом утекли как с международных, так и с американских бирж FTX.

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Согласно инвестиционным материалам, в четверг у FTX Trading International было всего $900 млн ликвидных активов против $9 млрд обязательств.

Генеральный директор криптовалютного рынка Binance Чанпен Чжао заявил, что его компания приостановила депонирование FTT — токена FTX. Сделано это для того, чтобы предотвратить возможное влияние сомнительных дополнительных поставок на рынок.

FTT упал на 21% до $1,65, однако по состоянию на 8:26 в Лондоне восстановился примерно до $2.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере $1 млрд клиентов исчез с криптобиржи, которая обанкротилась.

FTX начнет процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании.