16 сентября 2023 года в Украине отмечают День изобретателя и рационализатора. Праздник посвящен всем тем, кто направили свой ум и любопытство в нужное русло и сделали нашу жизнь легче.

Создать полезное и удачное изобретение — дело непростое, но таким достижением могут похвастаться многие украинцы, которые сделали свой вклад в развитие всего человечества.

5 украинских изобретателей, которые изменили мир, — далее в материале.

Сейчас смотрят

Игорь Сикорский

Многие знают о легендарном украинском авиаконструкторе Игоре Сикорском. Он считается изобретателем вертолета, что привело к огромному шагу в развитии авиации. Сикорский стал создателем и других летающих аппаратов, среди которых и тяжелый бомбардировщик. И хотя он переехал в США, в 2009 году Нацбанк Украины выпустил юбилейную монету в честь авиаконструктора с номиналом в 2 грн.

Владимир Хавкин

Украинский биолог и бактериолог Владимир Хавкин стал известен благодаря своим достижениям в борьбе с различными болезнями. Его самые популярные изобретения — это первые вакцины против чумы и холеры. За его плечами — миллионы спасенных жизней, которые могли погубить распространенные ранее опасные болезни. Благодаря этим вакцинам удалось существенно побороть холеру и чуму. В честь украинца были названы улицы в Одессе и Бердянске.

Борис Грабовский

Украинец Борис Грабовский считается создателем почтового индекса. С помощью его труда удалось упорядочить систему почтовых отправок, сделав этот процесс простым и быстрым.

Впрочем, его заслуги повлияли и на телевидение — он первым запатентовал электронную систему телевидения, благодаря чему реализовали беспроводную передачу изображения, которое “двигается”. Примечательно, что в Украине есть музей, посвященный изобретателю.

Федор Пироцкий

Изобретатель Федор Пироцкий родом из украинского города Олешки – и он очень известен благодаря созданию кинокамеры и трамвая на электрической тяге. Его работы, посвященные съемке, сделали настоящий прорыв в индустрии кино, благодаря чему теперь миллионы людей проводят время вечерами перед экранами. Это также был шаг в развитии технологии получения и передачи информации. В честь физика также была переименована одна из улиц Полтавы.

Борис Патон

Борис Патон — всемирно известный изобретатель, который помог сделать прорыв в области сварочных работ. За свою жизнь он стал автором десятков работ на эту тему, создателем новых технологий сварки, новых металлов и сплавов, а также электросварки в космосе.

Уже совсем скоро наступит октябрь, и средина осени принесет нам огромное количество праздников, в том числе и профессиональных. Ознакомиться с полным календарем праздников октября 2023 можно на Фактах ICTV.