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Если пропала мобильная связь: как подключиться к национальному роумингу

24 ноября 2022, 15:40 Владислава Ткаченко

Скорость мобильного интернета очень замедляется в часы отключения электроэнергии. Если связь от вашего оператора исчезла, вы можете переключиться на сеть другого благодаря национальному роумингу.

Еще в марте 2022 года Минцифра совместно с мобильными операторами, Госспецсвязи и НКРСИ запустили национальный роуминг в Украине.

Он позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без смены сим-карт и тарифов. Как настроить национальный роуминг на своем смартфоне, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое национальный роуминг и как он работает?

Это специальная система, которая позволяет абонентам подсоединиться к сети других операторов без изменения сим-карты.

Как это работает:

  • У вас пропала связь от постоянного оператора.
  • Вы должны перейти в настройки телефона и вручную измените сеть на другого оператора.
  • После подключения, вы можете пользоваться связью и интернетом на скорости 512 Кбит/с, а ваш тариф не меняется.

При этом, вам не нужно ничего доплачивать: тарификация интернета, SMS и звонков по Украине не меняется.

Как настроить национальный роуминг на Android?

Сначала нужно выключить автоматический выбор сети:

  1. Перейдите в Настройки смартфона.
  2. Там найдите и выберите Мобильная сеть (или Подключение).
  3. Далее нажимайте кнопку Оператор.
  4. Отключите автовыбор сети.

Теперь найдите и выберите доступную сеть: VODAFONE, UA-KYIVSTAR или lifecell.

Чтобы интернет начал работать, включите Передачу данных в роуминге.

Как настроить национальный роуминг на iOS?

  1. Перейдите в Параметры.
  2. Выберите пункт Сотовые данные.
  3. Далее нажмите Выбор сети.
  4. Выключите Автовыбор.

На экране появляются все доступные операторы мобильной связи. Теперь выберите одного из операторов и подключается к нему.

Чтобы интернет заработал, включите Роуминг данных.

Что делать, если не удалось подключиться?

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. Перезагрузите телефон и повторите процедуру.

Если связь в национальном роуминге не заработала, убедитесь, что на вашем смартфоне выключен Режим полета и выясните, есть ли связь у других людей рядом.

Если у других пользователей связь работает, то перезагрузите телефон, выключите, выньте и поставьте SIM-карту обратно или попробуйте проверить работу SIM-карты в другом устройстве.

В случае, когда у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, следовательно, проблема в повреждении инфраструктуры вследствие боевых действий.

Советы

  • Периодически старайтесь подключиться к сети своего оператора вручную, включив автовыбор сети.
  • Ограничьте потребление мобильного трафика, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на сети мобильных операторов.
  • Отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах (настройка мессенджера - данные и хранилище или медиафайлы - отключите опцию фоновая загрузка).
  • Если не можете дозвониться, то напишите СМС.
  • Сократите время телефонных разговоров до минимума.

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