Скорость мобильного интернета очень замедляется в часы отключения электроэнергии. Если связь от вашего оператора исчезла, вы можете переключиться на сеть другого благодаря национальному роумингу.

Еще в марте 2022 года Минцифра совместно с мобильными операторами, Госспецсвязи и НКРСИ запустили национальный роуминг в Украине.

Он позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без смены сим-карт и тарифов. Как настроить национальный роуминг на своем смартфоне, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое национальный роуминг и как он работает? Это специальная система, которая позволяет абонентам подсоединиться к сети других операторов без изменения сим-карты. Как это работает: У вас пропала связь от постоянного оператора.

Вы должны перейти в настройки телефона и вручную измените сеть на другого оператора.

После подключения, вы можете пользоваться связью и интернетом на скорости 512 Кбит/с, а ваш тариф не меняется. При этом, вам не нужно ничего доплачивать: тарификация интернета, SMS и звонков по Украине не меняется.

Как настроить национальный роуминг на Android? Сначала нужно выключить автоматический выбор сети: Перейдите в Настройки смартфона. Там найдите и выберите Мобильная сеть (или Подключение). Далее нажимайте кнопку Оператор. Отключите автовыбор сети. Теперь найдите и выберите доступную сеть: VODAFONE, UA-KYIVSTAR или lifecell. Чтобы интернет начал работать, включите Передачу данных в роуминге.

Как настроить национальный роуминг на iOS? Перейдите в Параметры. Выберите пункт Сотовые данные. Далее нажмите Выбор сети. Выключите Автовыбор. На экране появляются все доступные операторы мобильной связи. Теперь выберите одного из операторов и подключается к нему. Чтобы интернет заработал, включите Роуминг данных.

Что делать, если не удалось подключиться? Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. Перезагрузите телефон и повторите процедуру. Если связь в национальном роуминге не заработала, убедитесь, что на вашем смартфоне выключен Режим полета и выясните, есть ли связь у других людей рядом. Если у других пользователей связь работает, то перезагрузите телефон, выключите, выньте и поставьте SIM-карту обратно или попробуйте проверить работу SIM-карты в другом устройстве. В случае, когда у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, следовательно, проблема в повреждении инфраструктуры вследствие боевых действий.