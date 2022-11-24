Скорость мобильного интернета очень замедляется в часы отключения электроэнергии. Если связь от вашего оператора исчезла, вы можете переключиться на сеть другого благодаря национальному роумингу.
Еще в марте 2022 года Минцифра совместно с мобильными операторами, Госспецсвязи и НКРСИ запустили национальный роуминг в Украине.
Он позволяет переключаться между операторами Киевстар, Vodafone и lifecell без смены сим-карт и тарифов. Как настроить национальный роуминг на своем смартфоне, читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое национальный роуминг и как он работает?
Это специальная система, которая позволяет абонентам подсоединиться к сети других операторов без изменения сим-карты.
Как это работает:
- У вас пропала связь от постоянного оператора.
- Вы должны перейти в настройки телефона и вручную измените сеть на другого оператора.
- После подключения, вы можете пользоваться связью и интернетом на скорости 512 Кбит/с, а ваш тариф не меняется.
При этом, вам не нужно ничего доплачивать: тарификация интернета, SMS и звонков по Украине не меняется.
Как настроить национальный роуминг на Android?
Сначала нужно выключить автоматический выбор сети:
- Перейдите в Настройки смартфона.
- Там найдите и выберите Мобильная сеть (или Подключение).
- Далее нажимайте кнопку Оператор.
- Отключите автовыбор сети.
Теперь найдите и выберите доступную сеть: VODAFONE, UA-KYIVSTAR или lifecell.
Чтобы интернет начал работать, включите Передачу данных в роуминге.
Как настроить национальный роуминг на iOS?
- Перейдите в Параметры.
- Выберите пункт Сотовые данные.
- Далее нажмите Выбор сети.
- Выключите Автовыбор.
На экране появляются все доступные операторы мобильной связи. Теперь выберите одного из операторов и подключается к нему.
Чтобы интернет заработал, включите Роуминг данных.
Что делать, если не удалось подключиться?
Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть. Перезагрузите телефон и повторите процедуру.
Если связь в национальном роуминге не заработала, убедитесь, что на вашем смартфоне выключен Режим полета и выясните, есть ли связь у других людей рядом.
Если у других пользователей связь работает, то перезагрузите телефон, выключите, выньте и поставьте SIM-карту обратно или попробуйте проверить работу SIM-карты в другом устройстве.
В случае, когда у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, следовательно, проблема в повреждении инфраструктуры вследствие боевых действий.
Советы
- Периодически старайтесь подключиться к сети своего оператора вручную, включив автовыбор сети.
- Ограничьте потребление мобильного трафика, поскольку это создает чрезмерную нагрузку на сети мобильных операторов.
- Отключите режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах (настройка мессенджера - данные и хранилище или медиафайлы - отключите опцию фоновая загрузка).
- Если не можете дозвониться, то напишите СМС.
- Сократите время телефонных разговоров до минимума.