Сегодня TikTok является одним из самых популярных сервисов для создания и просмотра коротких видео. Кажется, в мире нет человека, который бы не знал о существовании этой платформы, вокруг которой ходит немало споров, что влекут за собой запреты в разных странах.

Так, кто-то считает, что TikTok способствует распространению дезинформации, поскольку каждый пользователь может снять или смонтировать такой ролик, какой ему будет угодно. Кто-то убежден, что платформа нарушает правила безопасности для подростков, а некоторые и вовсе считают, что просмотр таких видео приводит к деградации.

Когда заблокируют TikTok в Украине, произойдет ли это вообще и что этому способствует, разберемся далее.

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В Украине предлагают запретить TikTok

Во второй половине марта 2023 года стали массово появляться петиции с просьбой заблокировать TikTok в Украине.

Автором первого обращения выступил Денис Синотов. Он подал петицию от имени украинского народа, отметив, что согласных с ней возмущают многочисленные факты нарушения правил безопасности детей и подростков и платформа становится все более опасной для их здоровья и безопасности, поскольку там нередко появляются видео с опасными вызовами.

Также автор подчеркнул злоупотребление личными данными пользователей, ставшее нормой использования этой соцсети. И сказал, что TikTok был обвинен в цензуре и ограничении свободы слова, поскольку известны случаи блокировки украинского контента.

Вторую петицию зарегистрировал Ярослав Черненко, отметив, что TikTok является платформой деградации и узкого видения мира. Автор подчеркнул, что не только дети, но и взрослые проводят в соцсети слишком много времени, что плохо на них сказывается.

Третье обращение было зарегистрировано Натальей Карасевой. Автор в петиции попросила закрыть TikTok хотя бы на время войны, поскольку в нем много пропаганды.

Стоит отметить, что пока что ни одна петиция не набрала нужное количество подписей — 25 тыс., однако для их сбора есть еще более 70-80 дней.

Какие страны уже запретили TikTok

В разных странах мира начали массово полностью или частично вводить ограничения на пользование TikTok. В основном из-за того, что сервис может передавать данные пользователей правительству Китая, ведь само приложение принадлежит китайской компании ByteDance.

Великобритания

В Великобритании запретили госслужащим пользоваться TikTok ради безопасности. Так, министр по делам Кабинета министров Оливер Доуден намекнул, что приложение собирало данные, и добавил, что использование подобных сервисов будут контролировать.

Индия

В Индии TikTok запрещен на устройствах полностью еще с 2020 года. Тогда власти сказали, что приложение может угрожать безопасности и целостности страны.

Тайвань

В Тайване платформу запретили использовать в декабре 2022 года. Более того, там начато расследование против соцсети по подозрению в незаконной деятельности дочерней компании на острове.

США

В США TikTok запрещен на правительственных устройствах из-за опасений по поводу национальной безопасности. Так, есть опасения, что Китай может использовать данные об американских пользователях в своих целях.

Канада

Канада аналогично США запретила TikTok на правительственных устройствах. Причина та же.

Европейский Союз

Платформа запрещена на устройствах официальных лиц ЕС. Речь идет о таких странах, как Швеция, Дания и другие.

Афганистан

Талибы в Афганистане запретили соцсеть в 2022 году, чтобы “предотвратить введение молодого поколения в заблуждение”. Запрет пока что не вступил в силу.

Пакистан

В Пакистане периодически запрещают TikTok и вновь разрешают. Последний запрет на него был в 2022 году из-за неприемлемого и непристойного материала, распространяющегося на платформе.

Запретят ли TikTok в Украине

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, TikTok в Украине сейчас не планируют запрещать. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

— Таких разговоров сейчас нет. Мы внимательно следим за происходящим в других странах. Но таких разговоров и конкретных действий в этом направлении нет пока, — подчеркнул политик.

Как видим, пользователи TikTok в Украине пока что могут выдохнуть, в нашей стране платформу в ближайшее время блокировать не собираются. Однако действительно, стоит фильтровать всю информацию, которая появляется в соцсети. Нередко можно увидеть видео, содержащие пропаганду или дезинформацию.

Также стоит ограничить детей от просмотра платформы или же контролировать, какой контент предпочитает ваше чадо.