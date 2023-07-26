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Как сделать Stories в Telegram — инструкция

26 июля 2023, 11:58
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Как сделать сторис в телеграм
Источник: Pixabay

Недавно в мессенджере Telegram стала доступна функция Stories. Сейчас она актуальна только для Premium-подписчиков, однако со временем должна стать доступной и для остальных пользователей.

Stories — уже знакомая функция для тех, кто сидит в Instagram и Facebook, а потому с их созданием не должно возникнуть проблем. Как сделать Stories в Telegram — читайте далее.

Чтобы новинка стала доступна, необходимо проверить, последняя ли версия приложения у вас установлена. Если нет — обновите.

После зайдите в мессенджер, на главном экране чатов потяните вниз, чтобы появилось Меню.

В меню найдите Мои истории и нажмите на соответствующую кнопку, чтобы снять Stories.

Сторіс в телеграм

Снимите видео или фото на камеру, можно выбрать уже имеющиеся кадры из галереи.

Сторіс в тг

Также есть возможность выбрать время, сколько Stories будет доступно — 6, 12, 24 или 48 часов.

После настройте приватность, если не хотите, чтобы ваши публикации видели все контакты.

Сторіс в тг

Далее нажмите Опубликовать.

К слову, настроить приватность и выбрать время Stories можно уже после публикации.

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