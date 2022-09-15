Советник министра Министерства цифровой трансформации Украины Антон Мельник рассказал, как собирать донаты для ЗСУ и не попасть под блокировку в соцсетях Instagram, TikTok и Facebook.

— Мы сейчас находимся в состоянии войны. Есть информационная война и методы, которыми пользуется наш враг. К примеру, враг может массово жаловаться в соцсетях на известных людей, блогеров, публикации, которые якобы противоречат правилам сервиса, — заявил Мельник.

Эксперт добавил, что Минцифра держит круглосуточную связь с крупными корпорациями и соцсетями.

— К примеру, глава Минцифры Михаил Федоров встречался с вице-президентом компании Meta — они обсуждали тему блокировок украинцев в Facebook и Instagram, — уверяет Антон.

Советник министра также дал несколько советов, которые уменьшат шансы блокировки в соцсетях, особенно во время сбора донатов на ВСУ.

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— В Meta не очень хорошо относятся к сбору денег через Facebook и Instagram. Можно например собирать деньги на банку Monobank — прикрепить ссылку в соцсетях. Главное — не светить карточку физического пользователя и ФИО. Если показать карточку и личные данные — Facebook может заблокировать такую публикацию восприняв ее за мошенническую. Сервис попросту не моет проверить все сборы. Также рекомендуется собирать на огромные фонды — Повернись живим, фонд Притулы и так далее. Они зарегистрированы и не блокируются в Facebook, — добавил Мельник.

Еще один нюанс — Meta не позволяет собирать деньги на оружие. Однако это можно сделать завуалировано. К примеру, писать в сборе не о прицеле для винтовки, а о нуждах нашего бойца.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о борьбе с крупнейшими кибератаками со стороны России. По заявлениям чиновника, такие атаки наблюдались ночью с 23 по 24 февраля, поэтому эксперты по кибербезопасности тогда почти не спали.