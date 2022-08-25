Министерство юстиции Украины сообщило, что теперь оформить ООО можно автоматически через сервис Дія.

Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью через сервис Дія- далее в материале.

Об услуге

24 августа на портале Дія запустили автоматическую регистрацию ООО.

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Услуга разработана Министерством юстиции вместе с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.

Процедура прошла успешное бета-тестирование, и теперь открыть бизнес можно буквально за две секунды.

Услугу регистрации ООО с госрегистратором министерство запустило еще в октябре 2020 года. В министерстве отмечают, что сейчас они убрали госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить время украинцев.

Как мгновенно зарегистрировать ООО в Дії

Перейдите на сервис Дія

Среди услуг найдите Регистрация ООО на основании модельного устава

Нажмите на кнопку Зарегистрировать ООО.

Укажите название своего бизнеса на украинском — по желанию можете добавить сокращенное название и версию на английском.

Теперь укажите адрес вашего ООО — область, город. Также в этом разделе нужно указать денежный капитал ООО.

Следующий шаг — добавление руководителей (это можете быть вы, или другой человек). При добавлении руководителя нужно указать данные о нем.

Теперь выберите, будет ли иметь кто-то из руководителей доверенное лицо — нажмите Да или Нет.

Укажите, кто будет бенефициаром (человек, получающий прибыль) вашего ООО.

Следующий шаг — заполнить данные для связи с вами. Необходимо указать номер телефона и электронную почту.

Теперь выберите вид экономической деятельности — КВЭДы.

Выберите тип налогообложения и желаемый месяц регистрации.

и желаемый месяц регистрации. Теперь нужно сформировать модельный статус вашего ООО — вы можете согласиться с текстом, что будет на экране, или настроить собственный устав.