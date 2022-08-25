Министерство юстиции Украины сообщило, что теперь оформить ООО можно автоматически через сервис Дія.
Как зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью через сервис Дія- далее в материале.
Об услуге
24 августа на портале Дія запустили автоматическую регистрацию ООО.
Услуга разработана Министерством юстиции вместе с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке Программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.
Процедура прошла успешное бета-тестирование, и теперь открыть бизнес можно буквально за две секунды.
Услугу регистрации ООО с госрегистратором министерство запустило еще в октябре 2020 года. В министерстве отмечают, что сейчас они убрали госрегистратора из процесса, чтобы сэкономить время украинцев.
Как мгновенно зарегистрировать ООО в Дії
- Перейдите на сервис Дія и вторизуйтесь.
- Среди услуг найдите Регистрация ООО на основании модельного устава.
- Нажмите на кнопку Зарегистрировать ООО.
- Укажите название своего бизнеса на украинском — по желанию можете добавить сокращенное название и версию на английском.
- Теперь укажите адрес вашего ООО — область, город. Также в этом разделе нужно указать денежный капитал ООО.
- Следующий шаг — добавление руководителей (это можете быть вы, или другой человек). При добавлении руководителя нужно указать данные о нем.
- Теперь выберите, будет ли иметь кто-то из руководителей доверенное лицо — нажмите Да или Нет.
- Укажите, кто будет бенефициаром (человек, получающий прибыль) вашего ООО.
- Следующий шаг — заполнить данные для связи с вами. Необходимо указать номер телефона и электронную почту.
- Теперь выберите вид экономической деятельности — КВЭДы.
- Выберите тип налогообложения и желаемый месяц регистрации.
- Теперь нужно сформировать модельный статус вашего ООО — вы можете согласиться с текстом, что будет на экране, или настроить собственный устав.
- Последний шаг — проверка данных и подписание. Внимательно прочитайте бумаги, появляющиеся на экране. Если все правильно указано, нажмите Подписать и отправить.