Telegram — популярный мессенджер, который позволяет своим пользователям переписываться с друзьями, создавать рабочие чаты, совершать видеозвонки, обмениваться файлами и многое другое.

Мало кто знает, но списки контактов в Telegram и в телефонной книге на смартфоне — независимы друг от друга. То есть после удаления контакта из телефонной книги, человек все равно остается среди ваших контактов в Telegram.

Как быстро удалить контакт в Telegram — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Инструкция для iOS

Чтобы удалить контакт с Telegram, вам необходимо:

Открыть мессенджер на своем смартфоне.

Перейти во вкладку Контакты и найти в списке имя пользователя, которого хотите удалить.

Перейдите в диалог и нажмите на имя контакта.

Сверху увидите пункт Изменить, нажмите на него.

На экране увидите Удалить контакт. Нажмите на кнопку удаления.

Вот и все, контакт удален из вашего Telegram.

Если вы переписывались с человеком, чат все равно останется в меню, но его тоже можно удалить:

Нажмите на кнопку чаты, которая находится в центре нижней панели.

Найдите диалог с пользователем.

Свайпните влево — появится красный значок корзины.

Выберите способ удаления истории — только у себя или у двух пользователей.

Подтвердите действие.

Инструкция для Android

Откройте расширенное меню, нажав кнопку с тремя полосами (в верхнем левом углу), и перейдите в Контакты.

Найдите пользователя, которого хотите удалить, и нажмите на него. На экране появится диалог, но вам нужно нажать на имя человека, которое находится в верхней части экрана.

Там выберите значок в виде трех точек в правом верхнем углу экрана. Откроется небольшое меню, в котором вы можете выбрать строку Удалить контакт.

Подтвердите действие, нажав кнопку ОК.