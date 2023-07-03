Telegram — популярный мессенджер, который позволяет своим пользователям переписываться с друзьями, создавать рабочие чаты, совершать видеозвонки, обмениваться файлами и многое другое.
Мало кто знает, но списки контактов в Telegram и в телефонной книге на смартфоне — независимы друг от друга. То есть после удаления контакта из телефонной книги, человек все равно остается среди ваших контактов в Telegram.
Как быстро удалить контакт в Telegram — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.
Инструкция для iOS
Чтобы удалить контакт с Telegram, вам необходимо:
- Открыть мессенджер на своем смартфоне.
- Перейти во вкладку Контакты и найти в списке имя пользователя, которого хотите удалить.
- Перейдите в диалог и нажмите на имя контакта.
- Сверху увидите пункт Изменить, нажмите на него.
- На экране увидите Удалить контакт. Нажмите на кнопку удаления.
Вот и все, контакт удален из вашего Telegram.
Если вы переписывались с человеком, чат все равно останется в меню, но его тоже можно удалить:
- Нажмите на кнопку чаты, которая находится в центре нижней панели.
- Найдите диалог с пользователем.
- Свайпните влево — появится красный значок корзины.
- Выберите способ удаления истории — только у себя или у двух пользователей.
- Подтвердите действие.
Инструкция для Android
Откройте расширенное меню, нажав кнопку с тремя полосами (в верхнем левом углу), и перейдите в Контакты.
Найдите пользователя, которого хотите удалить, и нажмите на него. На экране появится диалог, но вам нужно нажать на имя человека, которое находится в верхней части экрана.
Там выберите значок в виде трех точек в правом верхнем углу экрана. Откроется небольшое меню, в котором вы можете выбрать строку Удалить контакт.
Подтвердите действие, нажав кнопку ОК.