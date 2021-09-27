Украинская певица и блогер SHADU (Ксения Шадурская) за короткий срок набрала 20 тысяч подписчиков и сотни тысяч просмотров в TikTok. Секрет успеха звезда раскрыла Фактам ICTV.

— TikTok в современном мире — это главная социальная сеть, в которой каждый может проявить себя. Для меня как для артиста TikTok — это способ популяризации себя. Признаюсь, уже даже маленькая зависимость от просмотров и лайков есть, — говорит SHADU.

Певица уверяет — достичь такого успеха в TikTok и набрать 20 тыс. подписчиков за три недели ей удалось благодаря кропотливому труду.

— Секрет в работе! Сначала нужно подумать, какую подборку буду снимать, дальше поехать на локацию, отснять как можно больше. Далее смонтировать и придумать озвучку. Это все делаю сама.

В основном на съемку одного ролика SHADU тратит около шести часов, а то и целый день. Качество отснятого материала — превыше всего.

— Я люблю снимать на улице, в разных красивых киевских локациях, уходит много времени на перемещение по городу, переодевание, — объясняет звезда.

Как раскрутить собственный аккаунт в TikTok — три совета от SHADU:

Придумайте фишку! Оглянитесь вокруг и подумайте, на чем можно сыграть. Снимайте как можно больше, при этом не забывайте о качестве. Успех не свалится как снег на голову. Если нет быстрого эффекта, не расстраивайтесь.

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В августе TikTok назвали самым популярным приложением в мире — он впервые опередил Facebook по количеству загрузок. Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем в YouTube. Короткие видеоролики ежедневно становятся все популярнее.