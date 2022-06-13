Как подать декларацию на единый налог и оплатить его в Дії

Теперь в Дії можно подать декларацию плательщика единого налога 2% и уплатить его. Это могут сделать ФЛП-упрощенцы третей группы, подавшие заявление в Государственную налоговую службу на применение специальной ставки 2%.

Декларацию необходимо подавать до 20 числа каждого месяца за доходы, полученные в предыдущем месяце, начиная с мая и до отмены военного положения на территории Украины.

Как подать декларацию плательщика единого налога 2% в Дії:

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Зайдите в приложение Дія. В меню Услуги выберете раздел Налоги ФЛП и Декларация плательщика единого налога 2% за соответствующий месяц. Введите сумму полученного дохода за выбранный месяц. Проверьте контактные данные и правильность заполнения декларации. Подпишите ее Дія.Підписом и отправьте.

Также в приложении Дія можно оплатить налог. Как это сделать:

В меню Услуги выберите Налоги ФЛП — Уплата единого налога 2% за соответствующий месяц. Введите сумму полученного дохода за выбранный месяц и проверьте ее. Выберите способ оплаты и оплатите.

Зачисление средств производится в течение трех рабочих дней, проверить можно в разделе Расчеты с бюджетом.