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Как проверить характеристики компьютера на Windows

20 марта 2023, 19:50
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Характеристики ПК на Windows
Источник: Unsplash

При установке определенной программы,  сбоях в работе пользователи ПК могут заинтересоваться тем, как узнать характеристики компьютера.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 7

Сведения о системе

Этот способ подойдет тем, кому нужна подробная информация о компьютере, в том числе версия оперативной системы, тип процессора и т. д.

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  1. Зайдите в Пуск.
  2. Выберите Все программы – Стандартные.
  3. Затем выберите Служебные и Сведения о системе.

Диспетчер устройств

  1. Перейдите в меню Пуск.
  2. Выберите ярлык Компьютер.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на Компьютер.
  4. Выберите Свойства — Диспетчер устройств.

Через панель управления

  1. Зайдите в панель управления Windows.
  2. Перейдите в раздел Система и безопасность
  3. Откройте вкладку Система.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 10

Системные средства

  1. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск.
  2. Выберите раздел Система.
  3. Прокрутите вниз и выберите Параметры устройства.

Средство диагностики DirectX

  1. Нажмите клавишу Windows + R.
  2. Введите в текстовое поле команду dxdiag.
  3. Выберите первую вкладку Система. Там можно просмотреть сведения о звуке, экране и т. д.

Через панель управления

  1. Зайдите в панель управления Windows.
  2. Перейдите в раздел Система и безопасность.
  3. Откройте вкладку Система.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 11

Настройка системы

  1. Щелкните правой кнопкой мыши Пуск — Настройки/Параметры.
  2. На правой панели щелкните Система.
  3. Прокрутите вниз и выберите About или Вокруг.

Через командную строку

  1. Откройте поиск Windows.
  2. Введите CMD.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на CMD.
  4. Выберите пункт Запустить от имени администратора.
  5. В строке введите SystemInfo и нажмите Enter.
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