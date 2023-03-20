При установке определенной программы, сбоях в работе пользователи ПК могут заинтересоваться тем, как узнать характеристики компьютера.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 7

Сведения о системе

Этот способ подойдет тем, кому нужна подробная информация о компьютере, в том числе версия оперативной системы, тип процессора и т. д.

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Зайдите в Пуск. Выберите Все программы – Стандартные. Затем выберите Служебные и Сведения о системе.

Диспетчер устройств

Перейдите в меню Пуск. Выберите ярлык Компьютер. Щелкните правой кнопкой мыши на Компьютер. Выберите Свойства — Диспетчер устройств.

Через панель управления

Зайдите в панель управления Windows. Перейдите в раздел Система и безопасность Откройте вкладку Система.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 10

Системные средства

Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск. Выберите раздел Система. Прокрутите вниз и выберите Параметры устройства.

Средство диагностики DirectX

Нажмите клавишу Windows + R. Введите в текстовое поле команду dxdiag. Выберите первую вкладку Система. Там можно просмотреть сведения о звуке, экране и т. д.

Через панель управления

Зайдите в панель управления Windows. Перейдите в раздел Система и безопасность. Откройте вкладку Система.

Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 11

Настройка системы

Щелкните правой кнопкой мыши Пуск — Настройки/Параметры. На правой панели щелкните Система. Прокрутите вниз и выберите About или Вокруг.

Через командную строку