При установке определенной программы, сбоях в работе пользователи ПК могут заинтересоваться тем, как узнать характеристики компьютера.
Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 7
Сведения о системе
Этот способ подойдет тем, кому нужна подробная информация о компьютере, в том числе версия оперативной системы, тип процессора и т. д.
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- Зайдите в Пуск.
- Выберите Все программы – Стандартные.
- Затем выберите Служебные и Сведения о системе.
Диспетчер устройств
- Перейдите в меню Пуск.
- Выберите ярлык Компьютер.
- Щелкните правой кнопкой мыши на Компьютер.
- Выберите Свойства — Диспетчер устройств.
Через панель управления
- Зайдите в панель управления Windows.
- Перейдите в раздел Система и безопасность
- Откройте вкладку Система.
Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 10
Системные средства
- Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск.
- Выберите раздел Система.
- Прокрутите вниз и выберите Параметры устройства.
Средство диагностики DirectX
- Нажмите клавишу Windows + R.
- Введите в текстовое поле команду dxdiag.
- Выберите первую вкладку Система. Там можно просмотреть сведения о звуке, экране и т. д.
Через панель управления
- Зайдите в панель управления Windows.
- Перейдите в раздел Система и безопасность.
- Откройте вкладку Система.
Как посмотреть характеристики компьютера на Windows 11
Настройка системы
- Щелкните правой кнопкой мыши Пуск — Настройки/Параметры.
- На правой панели щелкните Система.
- Прокрутите вниз и выберите About или Вокруг.
Через командную строку
- Откройте поиск Windows.
- Введите CMD.
- Щелкните правой кнопкой мыши на CMD.
- Выберите пункт Запустить от имени администратора.
- В строке введите SystemInfo и нажмите Enter.