Как просмотреть характеристики видеокарты на компьютере — инструкция

Видеокарта, также называемая графической картой или GPU, — это устройство, которое отвечает за обработку графической информации на компьютере.

Он имеет собственную память и процессор, что позволяет ему быстро обрабатывать большие объемы данных (изображения, видео, 3D-графику и т. д.).

Как просмотреть характеристики видеокарты на своем компьютере, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Характеристики видеокарты: специальные приложения

Параметры вашей видеокарты можно узнать несколькими способами:

Приложение Speccy

Он предоставляет подробную информацию о компьютере в удобном формате. Здесь вы можете посмотреть — какая видеокарта установлена, как она работает, какую температуру выдает и т. д.

Приложение SIW

Это довольно простая программа, которая поможет узнать полную информацию о персональном компьютере или ноутбуке. Для просмотра данных о видеокарте требуется:

установить SIW на ПК и открыть приложение;

нажать пункт Оборудования;

теперь выберите Видео.

AIDA64

Это программа, которая помогает проводить осмотр и диагностику различных частей компьютера. Самое главное — AIDA64 позволяет просмотреть характеристики вашей видеокарты. Для этого необходимо:

Скачать программу на ПК. Открыть приложение и найти там раздел Компьютер. В главном меню выберите подраздел Суммарная информация и найдите там Видеокарта.

Как просмотреть характеристики видеокарты — инструкция

Просмотреть характеристики своей видеокарты можно и без сторонних программ, а с помощью операционной системы.

Нажмите на Пуск правой кнопкой мышки. На экране появятся различные пункты, найдите и нажмите на Диспетчер устройств. Теперь найдите элемент Видеоадаптеры и щелкните по нему. Перед вами появится подробное описание видеокарты со всеми необходимыми характеристиками.

Обратите внимание, если ваша операционная система не сможет определить модель видеокарты, то в Диспетчере устройств, вместо Видеоадаптера, вы увидите Стандартный VGA графический адаптер.

В таком случае стоит воспользоваться другим способом для просмотра характеристик видеокарты!

Также просмотреть характеристики своей видеокарты можно через Свойства системы:

Зажмите комбинацию Win + R. На экране появится окно Выполнить. Наберите команду msinfo32 и нажмите ENTER. В разделе компоненты выберите пункт Дисплей и просмотрите информацию о своей видеокарте!

Какие функции выполняет видеокарта?

Видеокартами оснащаются настольные ПК, лэптопы, приставки (Xbox, PlayStation), а также смартфоны и планшеты.

Основная ее задача — обрабатывать, отображать видео и графику на экране компьютера.

Это устройство отвечает за воспроизведение видео и визуализацию графики в играх, программах моделирования и многих других приложениях, использующих графику ПК.

Чем лучше графический адаптер, тем быстрее изображение обрабатывается и выводится на экран. Без видеокарты компьютер не сможет отображать графический контент или будет делать это очень медленно.

То есть видеокарта является важной составляющей компьютера, особенно для тех, кто занимается графикой, видео — и аудиоредактированием, 3D-моделированием и геймингом.