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Как получить справку о прописке в Дії: пошаговая видеоинструкция

12 июня 2022, 13:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Depositphotos

В условиях войны крайне важно получать доступ ко всему спектру услуг в режиме онлайн. Это касается различных документов, которые раньше можно было получить, только простояв очередь в государственных учреждениях.

Сервис Дія обновил свой функционал, и теперь можно получить справку о прописке с помощью смартфона или компьютера.

Как получить справку о прописке в Дії — далее в материале.

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Подробную инструкцию о том, как получить документ с помощью компьютера, показали в МВД:

  1. На сайте https://diia.gov.ua/ необходимо нажать на кнопку Войти в кабинет в верхнем правом углу.
  2. После этого нужно авторизоваться с помощью BankID, а затем — подтвердить вход в приложении банка.
  3. В верхней части страницы появится функция Услуги. После наведения курсора появятся дополнительные кнопки — нужно выбрать Справки и выписки
  4. После загрузки страницы из списка документов нужно выбрать Выписка о месте проживания.
  5. Нажмите на кнопку Получить выписку и подтвердите запрос.

В документе будет отображаться информация о личности, адресе проживания или времени снятия с регистрации. Чтобы обезопасить документ от подделок, справке будет присвоен уникальный QR-код. Выписку можно будет предъявить во время получения административных услуг.

Получить справку о прописке в Дії можно и со смартфона — для этого также есть простая и подробная инструкция.

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