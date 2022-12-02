Если дома пропали свет и связь, можно посмотреть любимый фильм и переждать блэкаут. Впрочем, без хорошего интернета и Wi-Fi лента будет загружаться очень медленно.

Поэтому лучше заблаговременно загружать фильмы или сериалы на свой ноутбук, чтобы в часы отключения света не возникало никаких проблем.

Факты ICTV собрали список безопасных украинских сайтов, где можно найти и скачать свое любимое кино.

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Где скачать фильм: список украинских сайтов

Hurtom

Это один из крупнейших BitTorrent среди украинского сегмента.

Язык сайта — исключительно украинский. Основным замыслом создателей сайта было объединить украинскую культуру и обмен информацией на одной площадке без надоедливой рекламы.

Чтобы начать загрузку, необходимо сначала зарегистрироваться.

После регистрации войдите на свою страницу. После этого вы будете видеть под описанием желаемого файла табличку, в которой будет ссылка Скачать. Нажимаете и скачиваете фильм.

Мазепа Торент

Здесь можно найти любимый сериал или фильм и загрузить на свое устройство в несколько кликов.

Как отмечается на сайте, Мазепа Торент не предоставляет электронные версии фильмов и сериалов, а занимается лишь коллекционированием и каталогизацией ссылок, которые присылают и публикуют на форуме их читатели.

Чтобы скачать фильм:

Перейдите по ссылке Зарегистрируйтесь на сайте. Выберите фильм, который хотите скачать. Под описанием ленты найдите и нажмите Скачать.

JACOST.AT.UA

Сайт предоставляет пользователям обширную библиотеку фильмов и сериалов на любой вкус. Здесь можно найти как легендарные и исторические ленты, так и новинки из мира кинематографа.

Скачивание происходит за считанные минуты. Кроме того, на JACOST.AT.UA можно скачать сразу все сезоны сериала или всю серию фильмов. Например, за один клик вы можете скачать все части фильма Гарри Поттер или 10 сезонов сериала Друзья.

Как скачать торрент:

Загрузите и установите приложение uTorrent. Загрузите торрент-файл нужного вам фильма или сериала с сайта. Откройте торрент-файл с помощью приложения uTorrent и начните загрузку. После загрузки просто наслаждайтесь просмотром.

Sweet.tv

Национальный онлайн-кинотеатр известен каждому украинцу.

Есть мобильное приложение и сайт SWEET.TV, который доступен на смартфонах, планшетах, телевизорах и ноутбуках. Преимуществом сервиса является функция загрузки фильмов. То есть вы можете заранее сохранить любимые фильмы и смотреть их потом.

Запустить такой фильм можно в любое время, даже если доступ к интернету вообще отсутствует.

Пользоваться всеми функция SWEET.TV можно только через подписку. Сервис имеет три основных тарифа: