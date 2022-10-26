В условиях войны крайне важно оставаться на связи. Обычно для этого используют смартфон и сотовую связь, но мобильный интернет не всегда может выручить в трудную минуту. Тогда на помощь приходит домашний Wi-Fi, который поможет поддерживать контакт с близкими. Однако домашнюю сеть тоже нужно настраивать, чтобы не стать жертвой хакеров и других злоумышленников.

Как настроить домашний роутер, чтобы сделать сеть безопасной — далее в материале.

В Госспецсвязи заявили, что настройка безопасности сети Wi-Fi — несложная процедура.

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Она начинается с выбора роутера — рекомендуется брать ту модель, которая поддерживает протокол безопасности WPA3, или хотя бы WPA2.

Когда Wi-Fi роутер подключен и успешно передает данные, точку доступа нужно защитить надежным паролем и логином. Сам секретный код должен быть сложным для взлома — никаких последовательных набор цифр и символов с клавиатуры.

Каждый производитель устанавливает стоковый пароль для входа в панель управления приемником. Замените его на свой, более надежный, иначе хакер с легкостью украдет данные.

В настройках роутера нужно отключить функцию WPS (Wi-Fi protected setup), а также скрыть трансляцию имени сети (Hidden SSID).

Если устройство поддерживает систему гостевого Wi-Fi — лучше ее включить. Гости получат доступ к точке, но не узнают основной пароль.

Если роутер поддерживает брандмауэр — лучше его держать включенным. По умолчанию он должен работать.

Среди остальных полезных советов по настройке защиты Wi-Fi сетей — регулярное обновление ПО для устройства, замена девайса в случае устаревания и ограничение мощности сети для доступа только в пределах дома.

В условиях войны крайне необходимо надежно защищать личную информацию. К примеру, можно шифровать сообщения, медиа, и даже документы. Как правильно шифровать данные — можно узнать на Фактах ICTV.