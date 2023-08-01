Вывеску X над штаб-квартирой Twitter сняли из-за многочисленных жалоб

Скандальный знак X над штаб-квартирой Twitter демонтировали спустя несколько дней после установки. Ребрендинг соцсети Илона Маска идет не по плану.

Our HQ in San Francisco tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2023

Все из-за отсутствия разрешения от властей на установку огромного знака с логотипом. Администрация Лос-Анджелеся даже начала расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего — за несколько дней было подано 24 жалобы.

Так, разрешения на установку нужны для безопасности — конструкция должна быть смонтирована с соблюдениями всех стандартов и надежно закреплена. Проект нужно было согласовывать заранее.

Представитель Департамента строительной инспекции Сан-Франциско Патрик Ханнан пришел в штаб-квартиру Twitter, чтобы получить доступ к крыше. Впрочем, ему заявили, что вывеска — временная, и нужна для мероприятия. Инспектора дважды не пускал на крышу арендатор, но вывеску в итоге сняли.

На знак также жаловались и жильцы соседних домов — вывеска мигает даже ночью, и освещает квартиры вокруг.

Напомним, что Маск анонсировал и другие изменения в Twitter — помимо ребрендинга, ожидается возможность публикации огромных постов, а также денежные переводы и другие финансовые услуги.