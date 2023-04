Утечка данных США: как известная геймерская платформа Discord оказалась в водовороте скандала и реакция Microsoft

Задержание по делу об утечке документов США 21-летнего служащего Нацгвардии США Джека Тейшейра привлекло внимание к популярному среди геймеров мессенджеру Discord. Почему платформа оказалась в центре скандала и реакция Microsoft — читайте дальше.

Discord – это мессенджер, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями, пересылать файлы, проводить видеоконференции и совершать телефонные звонки в частных чатах или целых сообществах (их называют серверами). До недавнего времени там было зарегистрировано 350 млн пользователей.

Его основали в 2015 году программисты из Кремниевой долины Джейсон Ситрон и Станислав Вишневский с целью облегчить общение геймеров во время компьютерных игр.

Название мессенджера в переводе с английского означает несогласие во взглядах, спор, раздор.

Несмотря на то, что Discord предназначается для геймеров, платформа почти сразу оказалась среди инструментов распространения политических идей и идеологий. Мессенджер использовали для организации своей деятельности американские альтернативные правые и белые супрематисты.

Впервые мессенджер оказался в центре скандала в августе 2017 года после того, как его чатрумы (серверы) под названиями Национал-социалистическая армия и Газовая камера фюрера использовали для организации шествия ультраправых в Шарлотсвилле. Это привело к тому, что во время протестов были ранены десятки человек, погибла женщина.

Тогда Discord закрыл свои десятки серверов, связанных с движениями альтернативных правых и неонацистов и усилил команды безопасности.

Однако это не единственный раз, когда Discord затянуло в водоворот скандалов, и не только политических. Например, в январе 2018 года издание Daily Beast сообщило, что некоторые серверы Discord используют для распространения порномести. Discord должен был принимать меры против распространения порнографии в серверах.

А в 2022 году CNN сообщало о “темной стороне Discord”, с которой сталкиваются дети и их родители. Некоторые из них рассказали, что их дети общались в мессенджере со взрослыми, которые требовали присылать обнаженные фото, или попадали в группы, где пропагандировалось причинение вреда своему здоровью и бегство из дома.

Нацгвардиец Джек Тейшейр предоставлял секретную информацию небольшой группе единомышленников, которые якобы разделяли его “любовь к оружию, военному снаряжению и Богу” на Discord.

В Discord он был куратором небольшой онлайн-группы, состоявшей из 20-30 человек, под названием Thug Shaker Central. Ее членами были преимущественно молодые люди и подростки, объединившиеся на почве совместного увлечения оружием, расистскими онлайн-мемами и видеоиграми.

Участники сообщили американским СМИ, что Тейшейр, работавший в секторе кибербезопасности, — старше большинства членов группы и, похоже, стремился произвести на них впечатление. Теперь Тейшейру грозит обвинение в шпионаже.

Президент Microsoft Брэд Смит сказал, что группа анализа цифровых угроз его компании недавно обнаружила попытки ЧВК Вагнера и российской разведки проникнуть в игровые коммьюнити, такие как Discord.

Microsoft President @BradSmi says the Wagner Group and Russian intelligence have been working to penetrate gaming communities to use them “as a place to get information into circulation.” pic.twitter.com/F7CCmaqOvu

— Semafor (@semafor) April 12, 2023