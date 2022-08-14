Впервые с начала лета: биткоин подорожал до $25 тыс.

Стоимость биткоина впервые со средины июня практически достигла отметки в $25 тыс. Криптовалюта начала постепенно укрепляться, хоть и на фоне резкого падения в 2022 году.

По данным сервиса CoinDesk, пиковая стоимость наблюдалась 14 августа в 11.30 — тогда стоимость одного токена достигла $24 867. По данным Google — $24 996.

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Цифровая валюта дорожает пятый день подряд — эксперты утверждают, что это все из-за данных индекса потребительских цен в США, которые оказались ниже ожидаемых. В ближайшее время чуда ждать не стоит — биткоин упал в цене на 46% в сравнении с началом 2022 года.

Вместе с биткоином, подорожала и менее популярная криптовалюта Ethereum. С конца мая токен подорожал на 2% до $2 030. Помимо влияния одной из самых популярных валют, причиной подорожания также называют оптимистичные прогнозы по поводу обновления ПО блокчейна.

Напомним, что ниже $25 тыс. биткоин опустился в июне — тогда эксперты заявили, что всему виной нестабильная ситуация в мире. На это повлияла война в Украине, которую развязала Россия. Также в США наблюдается инфляция, из-за чего инвесторы не спешат вкладывать свои сбережения.