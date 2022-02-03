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Впервые в истории фондового рынка США: акции владельца Facebook упали на 25%

3 февраля 2022, 19:52
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Facebook
Источник: Depositphotos

Акции материнской компании Facebook – Meta Platforms – снизились более чем на 25% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По состоянию на 19.00 за одну ценную бумагу давали $242,02, что на 25,07% меньше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии.

В целом рыночная стоимость Meta снизилась более чем на $200 млрд. Это крупнейшее однодневное снижение рыночной стоимости для любой американской компании за всю историю фондового рынка.

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Стоит отметить, что в прошлую торговую сессию капитализация Meta составила более $900 млрд, сейчас — чуть более $670 млрд.

Акции компании обрушились после выхода финансового отчета Meta за четвертый квартал 2021 года, в котором говорилось о снижении чистой прибыли на 8% до $10,28 млрд.

Ранее мы писали, что Facebook начал терять уникальных пользователей впервые за 18-летнюю историю соцсети. Среднее количество ежедневных активных пользователей сервиса уменьшилось до 1 929 млрд по сравнению с 1 930 млрд в третьем квартале.

Больше всего сервис потерял пользователей из Северной Америки. Сейчас компания планирует создать метавселенную, в которой люди будут находиться в одной виртуальной комнате. Больше не нужно будет общаться с помощью текстовых сообщений и даже касаться предметов.

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