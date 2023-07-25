Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT завершил серию фэнтези-романов Песнь льда и огня американского писателя Джорджа Мартина. Именно на этих книгах основан сериал Игра престолов.

Так, последний раз книга из этого цикла, Танец с драконами, выходила 12 лет назад, и автор до сих пор работает над продолжениями: Ветра зимы и Грезы о весне.

Очевидно, поклонники не готовы ждать так долго, а потому разработчик Лиам Свейн обратился к ChatGPT, попросив ИИ завершить цикл вместо настоящего автора. Полную версию фанаты уже могут прочитать.

По словам Лиама, он направлял ChatGPT к написанию книг с помощью ряда подсказок. Все началось с его просьбы написать черновик первой главы Ветров зимы, и так продолжилось до 45-ой. После он отправил все главы снова в ChatGPT и запросил их детализировать.

Несмотря на то, что получилось довольно неплохо и с присутствием сложных сцен, ChatGPT не заменит Мартина в ближайшее время, по крайней мере в его способности закручивать сюжет и неожиданно избавляться от персонажей.